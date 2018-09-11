Стала известна дата выхода новой сказки от Disney

Киностудия Walt Disney Pictures в очередной раз решила порадовать поклонников сказачного мира и переснять историю, основанную на события легендарного мультфильма "Алладин".

Так, в сети появился первый официальный логотип предстоящей ленты. Увидеть приключенческий мюзикл о полюбившихся с детства персонажах сказки можно будет уже с 24 мая 2019 года.

Интересно, что режиссером картины стал британец Гай Ричи, который ранее не снимал семейное кино. Ричи обычно создает фильмы в жанре криминала ("Карты, деньги, два ствола", "Шерлок Холмс"), поэтому киноманы с нетерпением ждут премьеры, чтоб оценить работу режиссера. Создатели отметили, что события "Алладина" будут представлены с помощью нелинейного повествования.

Образ Жасмин воплотит Наоми Скотт, Уилл Смит сыграет Джинна, а Марван Кензари появится в роли злодея-визиря Джафара. Также в актерском составе значатся Назим Педрад, Билли Магнуссен, Ньюман Акар, Мариам Сомар Дахан и другие.

Стоит отметить, что задумкой режиссера и директора по актерам было взять совершенно неизвестных артистов, у которых нет кинематографического прошлого, а соответственно, и ассоциаций у зрителя с другими ролями. Но ничего не вышло. Поиски актеров, которые проходили по всему миру, затянулись так, что даже пришлось задержать старт съемочного процесса.