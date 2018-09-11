Бенедикт Камбербэтч и Джейк Джилленхол снимутся в новом фильме "Рио"

Актеры Джейк Джилленхол и Бенедикт Камбербэтч снимутся в триллере по сценарию Стивена Найта (сериал "Табу"). Эта информация появилась еще в мае прошлого года.

Тогда в режиссерское кресло проекта метил итальянец Лука Гуаданьино ("Зови меня своим именем", ремейк "Суспирии"). Но теперь постановка перешла к Эдварду Бергеру, который работал над сериалами "Террор" и "Патрик Мелроуз", причем в последнем главную роль как раз исполнял Камбербэтч.

В настоящее время готовящийся фильм называется "Рио". Это история двух старых друзей, которые воссоединяются спустя много лет в Рио-де-Жанейро. Один — акула бизнеса, другой — журналист. Остальные детали хранятся в секрете. Известно лишь, что сюжетом предусмотрена также ведущая женская партия.

Финансовую поддержку проекту обеспечивает студия Studiocanal. Джилленхол и Камбербэтч значатся не только исполнителями центральных ролей, но также продюсерами. Дата релиза пока не называется.