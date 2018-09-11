Павло Зибров снимется в новой украинской комедии

Павла Зиброва, у которого уже имеется один опыт работы в кино - "Инфоголик"(2017) - пригласили на роль в предстоящей украинской комедии "Продюсер". Кстати, съемки картины уже стартовали, а премьера фильма намечена на 14 февраля 2019 года.

В "Продюсере" Зибров предстанет в образе суперзвзеды, который живет отдельно от всего мира на своей роскошной вилле в лесу. По сюжету Павлу придется вступить в ожесточенный бой и показать, на что способен разъяренный артист.

"Не раскрывая карт относительно сюжета, могу сказать, что именно Павел Зибров идеально подходит для той роли, которую он играет в нашем фильме. Залог этого – его колоссальная харизма, любовь к самоиронии и образ Зибрембо, который уже начинает распространяться в народе", - рассказал продюсер фильма Станислав Тиунов.

В центре сюжета "Продюсера" – самоуверенный и самовлюбленный кинопродюсер, которому успех ударил в голову. На невероятные вечеринки он тратит все деньги, заработанные за прошлый фильм и даже те, которые уже выделены на следующий. Наконец приходит время Х: новые съемки начинаются уже завтра, а платить за них нечем... Продюсер должен найти кучу денег и собственноручно доставить их на съемочную площадку, находящуюся за городом. По дороге его ждут удивительные приключения, погони, перестрелки, курьезные ситуации и урок-другой от кармы.