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Павло Зибров снимется в новой украинской комедии

Павло Зибров
18:27 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: Instagram

Новости культуры: После участия 61-летнего украинского артиста Павла Зиброва в танцевальном проекте "Танці з зірками", к музыканту, похоже, пришла новая волна популярности.

Павла Зиброва, у которого уже имеется один опыт работы в кино - "Инфоголик"(2017) - пригласили на роль в предстоящей украинской комедии "Продюсер". Кстати, съемки картины уже стартовали, а премьера фильма намечена на 14 февраля 2019 года.

В "Продюсере" Зибров предстанет в образе суперзвзеды, который живет отдельно от всего мира на своей роскошной вилле в лесу. По сюжету Павлу придется вступить в ожесточенный бой и показать, на что способен разъяренный артист.

"Не раскрывая карт относительно сюжета, могу сказать, что именно Павел Зибров идеально подходит для той роли, которую он играет в нашем фильме. Залог этого – его колоссальная харизма, любовь к самоиронии и образ Зибрембо, который уже начинает распространяться в народе", - рассказал продюсер фильма Станислав Тиунов.

В центре сюжета "Продюсера" – самоуверенный и самовлюбленный кинопродюсер, которому успех ударил в голову. На невероятные вечеринки он тратит все деньги, заработанные за прошлый фильм и даже те, которые уже выделены на следующий. Наконец приходит время Х: новые съемки начинаются уже завтра, а платить за них нечем... Продюсер должен найти кучу денег и собственноручно доставить их на съемочную площадку, находящуюся за городом. По дороге его ждут удивительные приключения, погони, перестрелки, курьезные ситуации и урок-другой от кармы.

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Все по теме:

Новости культуры, Комедия, Павло Зибров, Продюсер, Роль, Танці з зірками, Украинская комедия.
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