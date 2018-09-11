Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/4476165-pro-ottsa-dueyna-dzhonsona-snimut-film-korol-ringa.html
Про отца Дуэйна Джонсона снимут фильм "Король ринга"
19:39 Сегодня Телеграф
Новости культуры: Об отце известного актера Дуэйна Джонсона, а также одном из главных реслеров США Рокки Джонсоне снимут фильм.
Дуэйн "Скала" Джонсон появился не на ровном месте — до него одним из главных реслеров США был его отец Рокки Джонсон. Именно он стал первым чернокожим чемпионом по реслингу и привил сыну любовь к этому шоу.
Именно о старшем Джонсоне сейчас готовится байопик под названием "Король ринга". Его сценаристами и режиссерами станут братья Джонатан и Джастин Гаевский.
Сейчас старшему Джонсону 73 года, а заниматься реслингом он стал в середине 60-х годов прошлого века.
В начале своей карьеру он также выступал спарринг-партнером по боксу и боксировал с самим Мохаммедом Али. Работа над фильмом начнется в этом году.
Телеграф