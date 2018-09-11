День Независимости Украины

Новости кино

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 11.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Геращенко рассказала о встрече представителя ОБСЕ с украинскими заложниками
Геращенко рассказала о встрече представителя ОБСЕ с украинскими заложниками
Новости: Переговоры по транзиту газа РФ через Украину стартуют завтра в Брюсселе
Переговоры по транзиту газа РФ через Украину стартуют завтра
Новости: Металлист 1925 нашел нового тренера, раскритиковав старого
Металлист 1925 нашел нового тренера, раскритиковав старого
Новости: Рекорд высокотемпературной сверхпроводимости был побит дважды
Рекорд высокотемпературной сверхпроводимости был побит дважды
X

Про отца Дуэйна Джонсона снимут фильм "Король ринга"

Дуэйн Джонсон
19:39 Сегодня Телеграф
kinoafisha.ua

Новости культуры: Об отце известного актера Дуэйна Джонсона, а также одном из главных реслеров США Рокки Джонсоне снимут фильм.

Дуэйн "Скала" Джонсон появился не на ровном месте — до него одним из главных реслеров США был его отец Рокки Джонсон. Именно он стал первым чернокожим чемпионом по реслингу и привил сыну любовь к этому шоу.

Именно о старшем Джонсоне сейчас готовится байопик под названием "Король ринга". Его сценаристами и режиссерами станут братья Джонатан и Джастин Гаевский.

Сейчас старшему Джонсону 73 года, а заниматься реслингом он стал в середине 60-х годов прошлого века.

В начале своей карьеру он также выступал спарринг-партнером по боксу и боксировал с самим Мохаммедом Али. Работа над фильмом начнется в этом году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Дуэйн Джонсон, Король ринга, Отец, Рокки Джонсон, Фильм, Фильм о Рокке Джонсоне, Фильм про отца.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Актеры фильма "Я, Ты, Он, Она" показали своих двойников Анджелину Джоли хотят убрать из кино из-за худобы Пятерка лучших фильмов про осень (Видео)

Последние новости

Чарующие взор индонезийские пейзажи в объективе талантливого фотографа (Фото) Буффон в ПСЖ будет сменщиком Ареоля Луценко заявил, что приглашал Седлецкую "не на междусобойчик"
Сегодня читают
01 Позитивного начала дня: забавные утренние анекдоты 11 сентября
02 Гроза и ветер: киевлян предупредили о надвигающейся буре
03 Энтони Джошуа дал несколько советов Александру Усику
04 Гороскоп на сегодня, 11 сентября: все знаки Зодиака
05 Вратарь Словакии рассказал об ударе с пенальти Ярмоленко
Новости сегодня
20:53 Специалисты дали нужный совет, который поможет снизить давление
20:40 Минфин Украины повысил ставку размещения ОВГЗ
20:33 Новичок Арсенала может объявить о завершении карьеры
20:28 В Крыму произошло землетрясение
20:19 Павел Вишняков прокомментировал возможный роман с Юлией Сахневич
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Стало известно, когда Волкер посетит Украину
Стало известно, когда Волкер посетит Украину
Новости: Стало известно о причастности разведки МI6 к делу в Солсбери
Стало известно о причастности разведки МI6 к делу в Солсбери
Новости: Выбросы в Крыму: названы версии загрязнения воздуха
Выбросы в Крыму: названы версии загрязнения воздуха
Новости: В бывшем театре Крессони были найдены монеты времен Древнего Рима
В бывшем театре Крессони были найдены монеты времен Древнего Рима
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь