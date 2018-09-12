Дуэйн Джонсон объявил о начале съемок "Хоббс и Шоу"

Съемки фильма под названием "Хоббс и Шоу" стартовали в Лондоне. Исполнитель роли Хоббса – Дуэйн Джонсон выложил фотографию со съемок и написал: "День первый, и наша эволюция началась. Столь ожидаемый всеми спин-офф "Форсажа" электризует.

Мой партнер по масштабным преступлениям и отчаянным забавам (Джейсон Стэтхэм) выглядит на миллион долларов и готов к схватке. Наш талантливый и крутой режиссер Дэвид Литч, (который снял "Дэдпул 2") готов стать во главе и отправить франшизу в новое захватывающее путешествие".

Премьера фильма запланирована на июль 2019. Известно, что помимо Стэтхэма и Джонсона в фильме снимутся Идрис Эльба, который сыграет главного антагониста и звезда сериала "Корона" Ванесса Кирби, которой досталась роль агента британской разведки MI5 и по совместительству сестры героя Стэтхэма - Декарда Шоу.

Отметим, что студия Universal планирует снять еще несколько частей о двух героях "Форсажа", если первый спин-офф придется зрителям по вкусу, как это было с фильмом "Форсаж-8", который собрал в прокате более 1,2 миллиарда долларов.