Появился тизер новой украинской комедии "11 детей из Моршина" (Видео)

В сети представили тизер украинской комедии "11 детей из Моршина", которая выйдет в прокат 3 января 2019 года. Кроме тизера, продюсер ленты Сергей Лавренюк поделился таинственными факты о славном курортном городоке. По словам режиссера Аркадия Непиталюка, именно история о моршинском метеорите помогла родиться приключенческому фильма. "Сначала я услышал легенду о том, что Моршин создали на месте падения метеорита, а потом нашел исторические факты, которые рассказывают о том, что во времена Бонифация Штиллера в Моршине прошел метеоритный дождь, который оставил после себя залежи железо-никелевых пород и осмия. Благодаря его свойствам и положительному влиянию на местную флору и фауну в свое время был открыт курорт, который до сих пор известен своей целебной водой. Эта история меня так зацепила, что я предложил сценаристам использовать ее в нашем фильме", – рассказал Лавренюк.