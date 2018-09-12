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В сети появился захватывающий трейлер фильма "Гадюшник" (Видео)

"Гадюшник"
15:00 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото:.segodnya.ua

Новости культуры: Фильм о том, как правительство отвернулось о своих граждан, которые попали в плен.

Голливудская актриса Сьюзен Сарандон, появилась в главной роли в драме "Гадюшник". В сети уже появился трейлер предстоящего фильма.

Сьюзен играет медсестру скорой помощи по имени Хелен Стерлинг. Ее единственный сын, работавший военным корреспондентом, попадает в плен террористической организации на Ближнем Востоке.

Хелен изо всех сил пытается достучаться до правительства и освободить своего сына, но все тщетно. Разочаровавшись, она обнаруживает подпольную организацию журналистов, адвокатов и благотворителей, которые могут ей помочь.

Отметим, что фильм снял иранско-американский режиссер Марьям Кешаварц. Производством фильма занималась компания YouTube Originals. В картине также снялись Мэтт Бомер, Лола Керк, Эди Фалко, Джулиан Моррис, Шейла Ванд и другие. Премьера ленты состоялась на кинофестивале в Торонто. В широкий прокат фильм выйдет 26 октября 2018 года.

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Новости культуры, Актриса, Видео, Гадюшник, Драма, Трейлер, Хелен Стерлинг.
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