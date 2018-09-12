Кинофестиваль TIFF-2018: какие звезды представили свои новые фильмы

Пока Венецианский фестиваль определил своих победителей в Италии, в другом полушарии в самом разгаре другой кинофестиваль – Toronto International Film Festival.

Отметим, что 72-й фестиваль TIFF-2018 с 6 по 16 сентября будет проходить в Торонто, Канада. Итоги громкого события можно будет узнать в последний день мероприятия, а пока знаменитые актеры, певцы и модели прибывают на сюда каждый день, красуются на красной дорожке и презентуют свои новые проекты.

Среди них стоит отметить певицу Леди Гагу и актера Брэдли Купера, которые только недавно стали гостями фестиваля в Венеции, и уже 10 августа шагали по дорожке комплекса TIFF Bell Lightbox на юге Торонто. Артисты представляли фильм "Рождение звезды". Кстати, Леди Гага недавно рассказала журналу Vogue о своей роли в мюзикле.

Среди других звезд, которые прибыли на кинособытие в Торонто, были Джулия Робертс. Вместе со съемочной группой она представила фильм "Бен вернулся", в котором снялась. А вот Пенелопа Крус и Хавьер Бардем тоже привезли в Канаду свою новую работу: актерская пара снялась в психологическом триллере иранского режиссера Асгара Фархади "Все знают".

Кроме того, приехала в Торонто и Хлоя Морец: она приехала поддержать фильм Томаса Винтерберга "Курск". А Мэттью Макконахи презентовал на кинофестивале фильм "Белый парень Рик", в котором снялся в главной роли.

Также на мероприятие приехали Оливия Уайлд, Николь Кидман, Элизабет Олсен, Джейми Дорнан, Сальма Хайек, Лили-Роуз Депп, Кит Харрингтон, Райан Рейнольдс, Клер Фой, Пэрис Хилтон и Крис Зилка.