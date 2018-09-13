В сети появился трейлер нового фильма "Баллада Бастера Скраггса" (Видео)

Netflix безусловно выпускает много качественных продуктов. На днях сервис опубликовал трейлер вестерна братьев Коэн "Баллада Бастера Скраггса", который изначально должен был выйти в формате мини-сериала, но в процессе производства превратился в фильм-антологию.

В основе сюжета — шесть историй о разных героях, действие которых развернется на Диком Западе. Первая история расскажет о поющем ковбое, вторая – "Близ Альдогонеса" — получила имя неудачника-путешественника, третья — "Талон на обед" — покажет историю актера из бродячей трупы, а четвертую посвятят золотоискателю.

А две последние главы покажут любовный треугольник и поездку пяти пассажиров на дилижансе в неизвестном направлении.

Главные роли в фильме исполнили Джеймс Франко, Лиам Нисон, Зои Казан и музыкант Том Уэйтс. Отметим, что Коэны написали сценарий и срежиссировали все эпизоды вестерна. Премьера "Баллады Бастера Скраггса" состоялась 31 августа на Венецианском кинофестивале. Подписчики стримингового сервиса смогут увидеть картину с 16 ноября.