День Независимости Украины

Новости кино

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 13.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: НАБУ сообщило Омеляну о подозрении в незаконном обогащении
НАБУ сообщило Омеляну о подозрении в незаконном обогащении
Новости: В Мининфраструктуры нашел важный аргумент за отмену поездов в РФ
В Мининфраструктуры нашел важный аргумент за отмену поездов в РФ
Новости: Свитолина нашла нового тренера
Свитолина нашла нового тренера
Новости: День программиста 2018: красивые подавления в стихах и прозе, забавные открытки
День программиста 2018: красивые подавления в стихах и прозе, забавные открытки
X

В сети появился трейлер нового фильма "Баллада Бастера Скраггса" (Видео)

"Баллада Бастера Скраггса"
11:15 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото: rtvi.com

Новости культуры: Главные роли в фильме исполнили Джеймс Франко, Лиам Нисон, Зои Казан и музыкант Том Уэйтс.

Netflix безусловно выпускает много качественных продуктов. На днях сервис опубликовал трейлер вестерна братьев Коэн "Баллада Бастера Скраггса", который изначально должен был выйти в формате мини-сериала, но в процессе производства превратился в фильм-антологию.

В основе сюжета — шесть историй о разных героях, действие которых развернется на Диком Западе. Первая история расскажет о поющем ковбое, вторая – "Близ Альдогонеса" — получила имя неудачника-путешественника, третья — "Талон на обед" — покажет историю актера из бродячей трупы, а четвертую посвятят золотоискателю.

А две последние главы покажут любовный треугольник и поездку пяти пассажиров на дилижансе в неизвестном направлении.

Главные роли в фильме исполнили Джеймс Франко, Лиам Нисон, Зои Казан и музыкант Том Уэйтс. Отметим, что Коэны написали сценарий и срежиссировали все эпизоды вестерна. Премьера "Баллады Бастера Скраггса" состоялась 31 августа на Венецианском кинофестивале. Подписчики стримингового сервиса смогут увидеть картину с 16 ноября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Netflix, Баллада Бастера Скраггса, Видео, Трейлер.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

В сети появился захватывающий трейлер фильма "Гадюшник" (Видео) "Ходячие мертвецы 9": вышел трейлер к новой части сериала (Видео) Появился тизер новой украинской комедии "11 детей из Моршина" (Видео)

Последние новости

Певец Джаред Лето оригинально перепел новые хиты (Видео) Украинский футбольный тренер будет работать в России Эти забавные люди умеют весело проводить время на работе
Сегодня читают
01 Начните день со смеха: утренние анекдоты 13 сентября
02 Ученые раскрыли тайну сновидений
03 Супрун рассказала о трех продуктах, отречение от которых сдержит диабет
04 Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 15 серию онлайн (Видео)
05 Хайден Панеттьери в красном платье засветилась после разрыва с Владимиром Кличко
Новости сегодня
12:07 В Африке нашли самый древний рисунок сделанный человеком
12:06 Президент Ингульца - о гостевом секторе в виде клетки
12:05 Тайфун "Бариджат" приближается к берегам Китая: 12 тыс человек эвакуировано
12:01 Милые животные взяты из приюта: до и после (Фото)
11:54 Вырос украинский экспорт в Португалию
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Начался сбор урожая сахарной свеклы
Начался сбор урожая сахарной свеклы
Новости: Суд над Януковичем продолжился
Суд над Януковичем продолжился
Новости: Apple представила новинки: iPhone XS, X Max, Xr и Apple Watch Series 4
Компания Apple представила новинки
Новости: "Король десертів": 2 выпуск нового кулинарного шоу (Видео)
"Король десертів": 2 выпуск нового кулинарного шоу (Видео)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь