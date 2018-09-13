Актриса "13 причин почему" снимется в новом сериале от Netflix

Звезда драматического сериала для подростков "13 причин почему" Кэтрин Лангфорд продолжает свое плодотворное сотрудничество с потоковым сервисом Netflix. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, актриса получила главную женскую роль в сериале "Проклятая" (Cursed), основанном на одноименном комиксе легендарного Фрэнка Миллера и Тома Вилера. Примечательно, что графическая новелла, ориентированная на юных читателей, появится на полках магазинов только осенью 2019 года.

Сериал, который Netflix заказал к производству в марте текущего года, является своеобразным переосмыслением легенды о Короле Артуре. Повествование в шоу пойдет от лица Нимуэ (Лангфорд), девушки, обладающей таинственным даром, и которой предначертано стать могущественной (и трагической) Владычицей Озера.

Постановщиком первых двух эпизодов сериала назначена Зетна Фуэнтес ("Бесстыдники"). Она разделит обязанности исполнительного продюсера с Миллером и Вилером.

Netflix описывает предстоящий десятисерийный сериал как "историю о взрослении, которая поднимает вопросы, созвучные нашему времени: уничтожение окружающей среды, религиозный террор, бессмысленность войн и способность найти в себе мужество, чтобы вести за собой перед лицом невозможного".

За роль в драме "13 причин почему" Лангфорд была номинирована на премию "Золотой глобус". В марте текущего года в мировой прокат вышла мелодрама с участием актрисы "С любовью, Саймон".