День Независимости Украины

Новости кино

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 14.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Омелян намерен судиться с НАБУ
Омелян намерен судиться с НАБУ
Новости: В ОБСЕ сообщают о 215 взрывах на Донбассе за сутки
В ОБСЕ сообщают о 215 взрывах на Донбассе за сутки
Новости: Промоутер рассказал, когда Усик дебютирует в супертяжелом весе
Промоутер рассказал, когда Усик дебютирует в супертяжелом весе
Новости: Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 16 серию онлайн (Видео)
Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 16 серию онлайн (Видео)
X

Актриса "13 причин почему" снимется в новом сериале от Netflix

Кэтрин Лангфорд
22:42 Чт, 13 Сентябрь 2018 Телеграф
www.kinonews.ru

Новости культуры: Австралийская актриса Кэтрин Лангфорд станет главной героиней сериала "Проклятая".

Звезда драматического сериала для подростков "13 причин почему" Кэтрин Лангфорд продолжает свое плодотворное сотрудничество с потоковым сервисом Netflix. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, актриса получила главную женскую роль в сериале "Проклятая" (Cursed), основанном на одноименном комиксе легендарного Фрэнка Миллера и Тома Вилера. Примечательно, что графическая новелла, ориентированная на юных читателей, появится на полках магазинов только осенью 2019 года.

Сериал, который Netflix заказал к производству в марте текущего года, является своеобразным переосмыслением легенды о Короле Артуре. Повествование в шоу пойдет от лица Нимуэ (Лангфорд), девушки, обладающей таинственным даром, и которой предначертано стать могущественной (и трагической) Владычицей Озера.

Постановщиком первых двух эпизодов сериала назначена Зетна Фуэнтес ("Бесстыдники"). Она разделит обязанности исполнительного продюсера с Миллером и Вилером.

Netflix описывает предстоящий десятисерийный сериал как "историю о взрослении, которая поднимает вопросы, созвучные нашему времени: уничтожение окружающей среды, религиозный террор, бессмысленность войн и способность найти в себе мужество, чтобы вести за собой перед лицом невозможного".

За роль в драме "13 причин почему" Лангфорд была номинирована на премию "Золотой глобус". В марте текущего года в мировой прокат вышла мелодрама с участием актрисы "С любовью, Саймон".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Netflix, Зетна Фуэнтес, Кэтрин Лангфорд, Новые сериалы, Новые фильмы, Проклятая, Сериалы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 15 серию онлайн (Видео) Что посмотреть в кино на этой неделе (Видео) В сети появился захватывающий трейлер фильма "Гадюшник" (Видео)

Последние новости

Смешные демотиваторы, которые скрасят эту ночь Стало известно, когда в МИД Украины проведут гендерный аудит Порошенко вывел из Нацсовета реформ Насирова и Гонтареву
Сегодня читают
01 Начните день со смеха: утренние анекдоты 13 сентября
02 Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 15 серию онлайн (Видео)
03 Усик - Белью: букмекеры сделали свой прогноз на бой
04 Ученые раскрыли тайну сновидений
05 Улыбнитесь на все зубы: вечерние анекдоты 13 сентября
Новости сегодня
00:11 Что скрывается под формой: девушки ВМФ Нидерландов в обмундировании и без него (Фото)
00:00 Лучшие юмористы: смешные животные никогда не дадут вам грустить
23:35 Современный дом с полем для гольфа в Аргентине (Фото)
23:35 НСЖУ требует публичный отчет по расследованиям убийств журналистов
23:22 Медики объяснили, кому вредно есть помидоры
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Без соглашения с Брюсселем Британия не заплатит за Brexit
Без соглашения с Брюсселем Британия не заплатит за Brexit
Новости: США ввели санкции против компаний РФ и Китая
США ввели санкции против компаний РФ и Китая
Новости: ВСУ провели тактические учения с боевой стрельбой (Фото)
ВСУ провели тактические учения с боевой стрельбой
Новости: Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 11 серию онлайн (Видео)
Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 11 серию онлайн (Видео)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь