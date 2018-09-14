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Новую роль супермена может исполнить темнокожий актер

Майкл Бакари Джордан
10:34 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: Instagram

Новости культуры: Кинокомпания Warner Bros. не стала затягивать с поисками нового актера на роль Супермена после того, как узнала об отставке Генри Кавилла и уже нашла кандидата.

Один из крупнейших концернов по производству фильмов и телесериалов в США Warner Bros. решил подойти к давно полюбившейся всеми франшизе о супергерое с совершенно другой стороны.

Это включает в себя кастинг темнокожего исполнителя роли Супермена. Как отмечают западные СМИ, в качестве замены Кавиллу рассматривается кандидатура Майкла Б. Джордана.

31-летний американский актер Майкл Б. Джордан хорошо известен по таким фильмам, как "Черная пантера", "Фантастическая четверка", "Крид", "Этот неловкий момент", "Помутнение разума" и многим другим.

Однако, все это лишь далеко идущие планы. Согласно официальному заявлению студии Warner Bros. у нее пока нет намерения снимать фильмы о Супермене в ближайшие годы.

Вместо этого, студия сфокусируется на фильме "Супергерл". Напомним, о том, что Генри Кавилл больше не будет играть Супермена первым сообщило издание The Hollywood Reporter. Позже его корреспондент подтвердила информацию, указав, что инициатива исходила от руководства студии Warner Bros.

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Новости культуры, Warner Bros., Актер, Генри Кавилл, Майкл Бакари Джордан, Супермен, Темнокожий актер.
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