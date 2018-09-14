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Вышел трейлер нового сериала с Джулией Робертс (Видео)

"Возвращение домой"
14:46 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото: www.okino.ua

Новости культуры: В сериале "Возвращение домой" Робертс играет социального работника.

Компания Amazon наконец опубликовала полный трейлер предстоящего сериала "Возвращение домой", главную роль в котором исполнила актриса Джулия Робертс.

Звезда играет соцработницу Хейди Бергман из реабилитационного центра, где солдатам, пережившим войну, помогают вернуться к обычной жизни. Только спустя несколько лет Бергман понимает, что ее впутали в сложное дело.

Отметим, что сюжет сериала основан на документальных подкастах Gimlet Media, авторы которых — Эли Горовиц и Мика Блумберг — работали над сценарием проекта. В сериале также снялись актеры Джереми Аллен Уайт, Алекс Карповски и Дермот Малруни.

Предполагается, что у "Возвращения домой" будет два сезона. Режиссером 10 эпизодов первого сезона назначен Сэм Эсмейл, известный по сериалу "Мистер Робот". Премьера сериала состоится 2 ноября 2018 года.

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Новости культуры, Актриса, Видео, Возвращение домой, Джулия Робертс, Роль, Роль в сериале, Сериал, Трейлер.
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