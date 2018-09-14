Вышел трейлер нового сериала с Джулией Робертс (Видео)

Компания Amazon наконец опубликовала полный трейлер предстоящего сериала "Возвращение домой", главную роль в котором исполнила актриса Джулия Робертс.

Звезда играет соцработницу Хейди Бергман из реабилитационного центра, где солдатам, пережившим войну, помогают вернуться к обычной жизни. Только спустя несколько лет Бергман понимает, что ее впутали в сложное дело.

Отметим, что сюжет сериала основан на документальных подкастах Gimlet Media, авторы которых — Эли Горовиц и Мика Блумберг — работали над сценарием проекта. В сериале также снялись актеры Джереми Аллен Уайт, Алекс Карповски и Дермот Малруни.

Предполагается, что у "Возвращения домой" будет два сезона. Режиссером 10 эпизодов первого сезона назначен Сэм Эсмейл, известный по сериалу "Мистер Робот". Премьера сериала состоится 2 ноября 2018 года.