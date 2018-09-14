Брижит Макрон снимется в сериале

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит решила сняться в сериале "Гардероб", который выпускает телеканал France 2. Первая леди Франции сыграет саму себя.

Сериал повествует о людях с особыми потребностями, которые занимаются плаванием. Каждый день они собираются в раздевалке и обсуждают проблемы, которые их волнуют. Как подчеркивает издание, жена президента Франции снимется в сериале впервые и "получит возможность высказаться о темах, которые ее волнуют, в новом формате".