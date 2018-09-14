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Брижит Макрон снимется в сериале

Эммануэля Макрона Брижит
16:31 Сегодня Телеграф
zn.ua

Новости культуры: Первая леди Франции сыграет саму себя.

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит решила сняться в сериале "Гардероб", который выпускает телеканал France 2. Первая леди Франции сыграет саму себя.

 

Сериал повествует о людях с особыми потребностями, которые занимаются плаванием. Каждый день они собираются в раздевалке и обсуждают проблемы, которые их волнуют. Как подчеркивает издание, жена президента Франции снимется в сериале впервые и "получит возможность высказаться о темах, которые ее волнуют, в новом формате".

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Новости культуры, Брижит Макрон, Гардероб, Первая леди Франции, Сериал, Эммануэля Макрона Брижит.
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