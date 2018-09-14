Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/4488745-brizhit-makron-snimetsya-v-seriale.html
Брижит Макрон снимется в сериале
Новости культуры: Первая леди Франции сыграет саму себя.
Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит решила сняться в сериале "Гардероб", который выпускает телеканал France 2. Первая леди Франции сыграет саму себя.
L’équipe de @_Vestiaires_ accueille sa première fan, #BrigitteMacron, samedi à 20.40. #Vestiaires pic.twitter.com/UA1xn619d3
— France 2 (@France2tv) 13 сентября 2018 г.
Сериал повествует о людях с особыми потребностями, которые занимаются плаванием. Каждый день они собираются в раздевалке и обсуждают проблемы, которые их волнуют. Как подчеркивает издание, жена президента Франции снимется в сериале впервые и "получит возможность высказаться о темах, которые ее волнуют, в новом формате".
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