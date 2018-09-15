Сара Джессика Паркер поделилась мыслями о популярности сериала "Секс в большом городе"

В начале этого года сериал "Друзья" подвергся критике в соцсетях со стороны зрителей-миллениалов, посмотревших "Друзей" впервые и не оценивших "сексистские", "расистские" и прочие шутки сериала. Теперь же Сара Джессика Паркер выступила с критикой своего собственного "Секса в большом городе" – актриса считает, что, как и "Друзья", практически культовый сериал HBO проверку временем тоже не прошел.

Сара Джессика Паркер утверждает, что, сними сейчас HBO ремейк «Секса в большом городе», эту затею никто бы не оценил, потому что в главных ролях – четыре белых актрисы. Двадцать лет назад, в 1998 году, когда "Секс в большом городе." дебютировал на экранах, это было абсолютно нормальным – теперь же гарантированно, по мнению Паркер, вызовет недоумение у зрителей.

"Невозможно снять точно такой же "Секс в большом городе" сегодня из-за отсутствия расового разнообразия в кадре, – рассуждает Паркер. – Я лично думаю, что это выглядело бы очень странно. Как будто ты специально дистанцируешься от современной реальности".

По поводу "Секса в большом городе" не раз ходили слухи, что рано или поздно сериал получит "ребут" с полностью новым кастом – но Сара Джессика Паркер полагает, что это сделает его абсолютно другим (не лучше и не хуже) сериалом. "Нельзя будет притвориться, что это то же самое".