Питер Динклэйдж и Эль Фаннинг презентовали совместный проект - фантастическую драму "Кажется, мы остались одни".

Питер Динклэйдж и Эль Фаннинг привезли на премьеру в Нью-Йорк свой новый совместный проект – фантастическую драму "Кажется, мы остались одни". "Кажется, мы остались одни" – постапокалиптическая история о Деле, карлике-изгое, чьи заветные мечты становятся реальностью, когда остальное человечество загадочно исчезает с лица земли. Одиночество и порядок в его новом идеальном мире нарушает чудом уцелевшая девушка Грейс.