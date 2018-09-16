День Независимости Украины

Новости кино

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 16.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Луценко: Дело Гандзюк под моим контролем
Луценко: Дело Гандзюк под моим контролем
Новости: "Северный поток-2": В "Нафтогазе" сосчитали убытки для Украины
"Северный поток-2": В "Нафтогазе" сосчитали убытки для Украины
Новости: Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя
Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя
Новости: Как проходили встречи королевы Елизаветы II и 12 президентов США
Как проходили встречи королевы Елизаветы II и 12 президентов США
X

Пять свежих сериалов, которые вы могли пропустить

5 сериалов
12:13 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: pixabay.com

Новости культуры: Сериалов выходит так много, что посмотреть все самые интересные не получается даже у профессиональных критиков.

Вышедшие полгода назад сериалы быстро сходят с радаров. Порой это очень обидно. Вот пять сериалов, о которых уже никто не говорит. Но их совершенно точно не стоило пропускать.

Террор

История о судьбе двух британских кораблей, в середине XIX века искавших знаменитый Северо-Западный проход во льдах Арктики.

Экранизация одной из лучших книг, что я читал в своей жизни. Роман Террор Дэна Симмонса - не только блестящее литературное произведение с точки зрения стиля и отсылок к классике, но и замечательный мистический триллер с неординарной концовкой.

Попросту неимоверно, но факт - в сериале почти все это есть. Он снят с таким трепетным отношением к первоисточнику, что даже не верится. Возможно, отчасти “виной” тому тот факт, что одним из продюсеров сериала был сам Симмонс.

В общем, сериал из серии “смотреть обязательно”.

Американские боги

Еще одна экранизация культовой книги. На этот раз - фантаста Нила Геймана. Сюжет пересказывать бессмысленно. Достаточно сказать, что это история о войне между старыми и новыми богами в современной Америке.

Гейман умело вплетает в сюжет мифологию различных народов, представители которых влились в американскую нацию.

Сериал вышел неоднозначным. Некоторые фанаты книги весьма недовольны. Однако, телеканал Starz продлил его на второй сезон, сменив продюсеров и пообещал самому Гейману большее участие в творческом процессе.

Я посмотрел первый сезон с большим удовольствием. Снято очень атмосферно. Множество шикарных актеров, как в главных ролях, так и во второстепенных.

Патрик Мелроуз

Бенефис великолепного Бенедикта Камбербэтча. Сериал из пяти эпизодов о попытках аристократа и плейбоя, всю жизнь пребывавшего в тени своего отца-тирана, выбраться из-под его тени, найти себя, стать достойным человеком.

Первая серия кажется полным фарсом, что и сослужило сериалу плохую службу. Многие попросту не стали смотреть дальше, считая, что последующие серии будут построены вокруг Камбербэтча, весьма убедительно изображающего наркомана.

Но это не так. Это мощная драма. Один из лучших сериалов года.

Призрачная башня

Для меня этот сериал стал откровением. Сюжет вроде как не выглядит многообещающим. Это история о конкуренции между антитеррористическими отделами ЦРУ и ФБР накануне теракта 11 сентября 2001 года.

Но на деле это мощнейшая драма о людях, которые были настолько одержимы желанием защитить свою страну, что переходили все мыслимые границы и действительно помешали друг друг эффективно бороться с внешним врагом. Ну и заодно - история о том, какой чудовищный вред наносят даже такой могучей стране как США глуповатые бюрократы у власти.

Сериал оставляет тяжелое впечатление бессилия обычных честных людей против системы, против самого устройства мира, в котором мы живем.

И в то же время, сериал вселяет надежду - пока есть достойные люди, которые верят в идеалы, не все потеряно.

Острые предметы

В прошлом году все были потрясены сериалом Большая маленькая ложь, который попал не в одно, а сразу в несколько яблочек. Это был отличный детектив, шикарно снятый сериал с блестящим саундтреком и, самое главное, громкий феминистический манифест.

Острые предметы - следующая работа режиссера Жан-Марка Валле. И снова он работает с “женской” темой, экранизируя бестселлер писательницы Джиллиан Флинн о женщине-репортере, которая расследует убийство двух девочек в маленьком городке. Снято хорошо. Ну и Эми Адамс в главной роли, как всегда великолепна.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Кино, Новинки, Подборка, Сериалы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 12 серию онлайн (Видео) В Сети появился тизер нового сериала с Эммой Стоун (Видео) Аарон Пол снимется в третьем сезоне сериала "Мир Дикого запада"

Последние новости

Футбол. Впервые за 110 лет 2 команды выиграли 5 стартовых туров в чемпионате Англии В сети появилось видео тестирования автоматической парковки Mercedes Головкин прокомментировал поражение от Альвареса (Видео)
Сегодня читают
01 Головкин - Альварес 2: события боя
02 Ураган "Флоренс": Трамп объявил чрезвычайное положение
03 Головкин - Альварес 2: полное видео боя-реванша
04 Ломаченко и братья Кличко вошли в рейтинг лучших боксеров мира за последние 25 лет
05 Головкин - Альварес: где и когда смотреть бой
Новости сегодня
13:15 Месси: Я люблю смотреть футбол, но никогда не смотрю собственные матчи
13:12 Как Меган Маркл проводит свободное время в Лондоне
13:06 В Париже голодают за Сенцова
13:01 Головкин нацелился на третий бой с Альваресом
12:53 Футзал: видео голов в матче Украина - Казахстан
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Три города примут Заседание Парламентского комитета Украина-ЕС
Три города примут Заседание Парламентского комитета Украина-ЕС
Новости: Сыновей экс-президента Египта арестовали
Сыновей экс-президента Египта арестовали
Новости: В Грузии собираются наладить экспорт марихуаны
В Грузии собираются наладить экспорт марихуаны
Новости: 16 сентября - Писидийской иконы Божией Матери
16 сентября - Писидийской иконы Божией Матери
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь