Стивен Кинг рассказал, какой фильм считает самым лучшим за всю историю кино

Успешный писатель Стивен Кинг, по произведениям которого снимают невероятное количество фильмов и сериалов, признался, что целую ночь провел в раздумиях перед тем, как назвать, по своему, мнению самый лучший фильм.

На своей официальной страничке в Twitter Кинг разместил пост, в котором назвал вторую часть "Крестного отца" лучшей лентой. "Кто-то спросил меня вчера: "Какой фильм самый лучший из тех, что вы смотрели?". Спустя ночь раздумий, в которой я в действительности не нуждался, я с уверенность могу ответить: Крестный отец 2", - написал Стивен Кинг.

Премьера второй части легендарного фильма состоялась еще в 1974 году. В центре драмы представители нового поколения гангстерского клана - дона Корлеоне и его сына, для которых не существует моральных преград на пути достижения поставленых целей. Они превращают мафию, построенную по патриархальным, еще сицилийским законам, в весьма прагматичную, жесткую корпорацию, плавно интегрирующуюся в большой бизнес Америки.

Отметим, что и первая, и вторая часть "Крестного отца" американским институтом киноискусства признаны величайшими гангстерскими фильмами и одними из лучших фильмов в истории кинематографа. Входят в первую десятку лучших фильмов по версии IMDB.