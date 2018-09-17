Известная американская актриса планирует уйти из кино

Актриса Ева Мендес рассказала, что сильно одержима своими детьми и ради них может отказаться от успешной карьеры в кино. Об этом Ева рассказала в интервью изданию E!News.

Ева Мендес совместно с популярным голливудским актером Райаном Гослингом, который сыграл главные роли в фильмах "Дневник памяти" и "Ла-Ла-Ленд", воспитывает двух дочерей – 3-летнюю Эсмеральду и 2-летнюю Амаду Ли.

Так, актриса пока не спешит вернуться в кино. "Я просто одержима своими детьми и не хочу их оставлять. Они еще очень маленькие", – заявила Мендес. Кроме того, звезда отметила, что для нее очень важна поддержка и помощь близких людей.

"Конечно, в моей жизни далеко не все сбалансировано. Очень важно иметь поддержку. У меня есть моя семья, семья Райана, и их поддержка бесценна", – добавила она.