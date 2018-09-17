Эмми 2018: названы первые номинанты на премию
Новости культуры: Стали известны номинанты на главную телевизионную награду - премию "Эмми".
Американская телевизионная академия объявила первых номинантов на премию "Эмми", которая в этом году станет юбилейной – церемонию проведут в 70-ый раз. Вручение премий пройдет в театре Microsof в Лос-Анджелесе уже сегодня, 17 сентября.
Стоит отметить, что впервые компания Netflix опередила HBO по количеству сериалов-номинантов.
Лучший драматический сериал
- "Дневник служанки"
- "Игра престолов"
- "Это мы"
- "Корона"
- "Американцы"
- "Очень странные дела"
- "Мир Дикого Запада"
Лучший комедийный сериал
- "Атланта"
- "Барри"
- "Черноватый"
- "Уменьши свой энтузиазм"
- "Блеск"
- "Удивительная миссис Мейзел"
- "Кремниевая долина"
- "Несгибаемая Кимми Шмидт"
Лучший мини-сериал
- "Алиенист"
- "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений"
- "Гений"
- "Забытые Богом"
- "Патрик Мелроуз"
Лучшая женская роль в драматическом сериале
- Клер Фой ("Корона")
- Татьяна Маслани ("Темное дитя")
- Элизабет Мосс ("Дневник служанки")
- Сандра О ("Убивая Еву")
- Кери Расселл ("Американцы")
- Эван Рэйчел Вуд ("Мир Дикого Запада")
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
- Джейсон Бейтман ("Озарк")
- Стерлинг Браун ("Это мы")
- Эд Харрис ("Мир Дикого Запада")
- Мэттью Риз ("Американцы")
- Майло Вентимилья ("Это мы")
- Джеффри Райт ("Мир Дикого Запада")
Лучшая женская роль в комедийном сериале
- Памела Адлон ("Все к лучшему")
- Рейчел Броснахен ("Удивительная миссис Мейзел")
- Трейси Эллис Росс ("Черноватый")
- Эллисон Дженни ("Мама")
- Лили Томлин ("Грейс и Фрэнки")
- Исса Рей ("Белая ворона")
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
- Дональд Гловер ("Атланта")
- Билл Хейдер ("Барри")
- Энтони Андерсон ("Черноватый")
- Уильям Мэйси ("Бессовестные")
- Ларри Дэвид ("Уменьши свой энтузиазм")
- Тед Дэнсон ("В лучшем мире")
Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме
- Лора Дерн ("Рассказ")
- Джессика Бил ("Грешница")
- Мишель Докер ("Забытые Богом")
- Эди Фалко ("Закон и порядок: Настоящее преступление")
- Реджина Кинг ("Семь секунд")
- Сара Полсон ("Американская история ужасов: Культ")
Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме
- Антонио Бандерас ("Гений")
- Даррен Крисс ("Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений")
- Бенедикт Камбербэтч ("Патрик Мелроуз")
- Джефф Дэниелс ("Призрачная башня")
- Джон Ледженд ("Иисус Христос – суперзвезда")
- Джесси Племонс ("Черное зеркало; USS Каллистер").