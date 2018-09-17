Эмми 2018: названы первые номинанты на премию

Американская телевизионная академия объявила первых номинантов на премию "Эмми", которая в этом году станет юбилейной – церемонию проведут в 70-ый раз. Вручение премий пройдет в театре Microsof в Лос-Анджелесе уже сегодня, 17 сентября.

Стоит отметить, что впервые компания Netflix опередила HBO по количеству сериалов-номинантов.

Лучший драматический сериал

- "Дневник служанки"

- "Игра престолов"

- "Это мы"

- "Корона"

- "Американцы"

- "Очень странные дела"

- "Мир Дикого Запада"

Лучший комедийный сериал

- "Атланта"

- "Барри"

- "Черноватый"

- "Уменьши свой энтузиазм"

- "Блеск"

- "Удивительная миссис Мейзел"

- "Кремниевая долина"

- "Несгибаемая Кимми Шмидт"

Лучший мини-сериал

- "Алиенист"

- "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений"

- "Гений"

- "Забытые Богом"

- "Патрик Мелроуз"

Лучшая женская роль в драматическом сериале

- Клер Фой ("Корона")

- Татьяна Маслани ("Темное дитя")

- Элизабет Мосс ("Дневник служанки")

- Сандра О ("Убивая Еву")

- Кери Расселл ("Американцы")

- Эван Рэйчел Вуд ("Мир Дикого Запада")

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

- Джейсон Бейтман ("Озарк")

- Стерлинг Браун ("Это мы")

- Эд Харрис ("Мир Дикого Запада")

- Мэттью Риз ("Американцы")

- Майло Вентимилья ("Это мы")

- Джеффри Райт ("Мир Дикого Запада")

Лучшая женская роль в комедийном сериале

- Памела Адлон ("Все к лучшему")

- Рейчел Броснахен ("Удивительная миссис Мейзел")

- Трейси Эллис Росс ("Черноватый")

- Эллисон Дженни ("Мама")

- Лили Томлин ("Грейс и Фрэнки")

- Исса Рей ("Белая ворона")

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

- Дональд Гловер ("Атланта")

- Билл Хейдер ("Барри")

- Энтони Андерсон ("Черноватый")

- Уильям Мэйси ("Бессовестные")

- Ларри Дэвид ("Уменьши свой энтузиазм")

- Тед Дэнсон ("В лучшем мире")

Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме

- Лора Дерн ("Рассказ")

- Джессика Бил ("Грешница")

- Мишель Докер ("Забытые Богом")

- Эди Фалко ("Закон и порядок: Настоящее преступление")

- Реджина Кинг ("Семь секунд")

- Сара Полсон ("Американская история ужасов: Культ")

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме

- Антонио Бандерас ("Гений")

- Даррен Крисс ("Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений")

- Бенедикт Камбербэтч ("Патрик Мелроуз")

- Джефф Дэниелс ("Призрачная башня")

- Джон Ледженд ("Иисус Христос – суперзвезда")

- Джесси Племонс ("Черное зеркало; USS Каллистер").