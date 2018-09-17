Вышел новый трейлер украинской комедии "Безумная свадьба" (Видео)

В сети появился второй трейлер украинской комедии "Безумная свадьба", которая выйдет в прокат 4 октября. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале фильма. По сюжету, директор провинциального краеведческого музея Василий Середюк отправил свою дочь на учебу во Францию. Там она встретила парня, который сделал ей предложение. Свадьбу они запланировали отпраздновать на родине девушки. Однако Василий Середюк, увидев своего будущего чернокожего зятя, решил сделать все, чтобы сорвать празднование. Главные роли в комедии сыграли Назар Заднипровский, Полина Василина, Леся Самаева, французский актер Джимми Воха-Воха и Александр Кобзарь. В картине также появились Юрий Горбунов, Алексей Потапенко (Потап), MONATIK и Олег Винник. Режиссером фильма выступил Влад Дикий.