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В сети появился трейлер нового фильма "Мэри Поппинс возвращается" (Видео)

"Мэри Поппинс возвращается"
21:13 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: www.sb.by

Новости культуры: Фильм выйдет на экраны в декабре этого года.

Студия Disney на своем канале на YouTube опубликовала трейлер фильма "Мэри Поппинс возвращается", который стал сиквелом фильма 1964 года выпуска. В новом трейлере Поппинс в исполнении Эмили Блант впервые споет песню.

Действие картины разворачивается спустя 20 лет после событий оригинального фильма. Поппинс предстоит встретиться с повзрослевшей Джейн Бэнкс и детьми ее брата Майкла.

Кроме Блант, в картине также снялись Мэрил Стрип, Колин Ферт, Бен Уишоу и Эмили Мортимер.

О намерении снять сиквел приключений Мэри Поппинс Disney объявила в сентябре 2015 года. В основу сюжета лягут повести, написанные британской писательницей Памелой Трэверс, которые вышли после ее книги "Мэри Поппинс".

Экранизация сказочной повести 1964 года прославила актрису Джули Эндрюс, которая сыграла няню-волшебницу, устроившуюся работать в обычную британскую семью с двумя детьми. Лента приобрела огромную популярность в США. Она заработала в прокате больше 100 миллионов долларов при бюджете всего 6 миллионов. Экранизация получила пять премий "Оскар", в том числе в номинации "Лучшая актриса", которой стала Эндрюс.

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Новости культуры, Видео, Мэри Поппинс, Мэри Поппинс возвращается, Трейлер.
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