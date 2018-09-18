В фильме "Остров" британский режиссер снял настоящую смерть человека (Видео)

В ходе съемок своего предстоящего фильма британский режиссер Стивен Иствуд принял решение сделать картину еще более реалистичнее и заснять на камеру смерть одного и пациентов хосписа. В картине показаны многие больные, но один из них Алан Харди сам попросил снять момент собственной смерти. По словам Иствуда, все пациенты учреждения с удовольствием согласились с ним пообщаться. Тяжелобольные признались, что участие в съемке помогало им справиться со страхом смерти. "Мы умираем, и нам не нужно превращать это в какое-то таинство, это часть жизни. И я думаю, что Алан показал мне это. Мне очень повезло, что он пригласил меня снять себя", - сказал Алан Харди перед смертью.