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Новости: Лучшие фильмы, которые претендуют на Оскар в 2019 году (Видео)
Лучшие фильмы, которые претендуют на Оскар в 2019 году (Видео)
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Лучшие фильмы, которые претендуют на Оскар в 2019 году (Видео)

Смотрите фото (3)
"Оскар 2019"
10:06 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото:www.segodnya.ua

Новости культуры: В январе, 22 числа, будут объявлены номинанты на самую престижную кинонаграду.

24 февраля в Лос-Анджелесе пройдет церемония награждения "Оскар" по итогам 2018 года. И хоть до одного из главных событий киношного мира еще полгода, мы уже можем порассуждать о том, какие фильмы могут стать претендентами на "Оскар".

Ниже подобран список из 10 фильмов, которые, на наш взгляд, могут претендовать на золотую статуетку в 2019 году.

Суфлер (Backseat)

Это биографическая драма от режиссера и сценариста Адама МакКея (Игра на понижение, Наследники). Сюжет расскажет об американском политике-республиканце Дике Чейне, конкретнее о его работе в администрации президента Джорджа Буша-младшего. Ходил слух, что Чейни был серым кардиналом, который управлял страной, так как имел большое влияние на Буша-младшего. Говорили, что именно он развернул полномасштабную войну в Ираке.

Интересно, что актер Эд Харис говорил, что ненавидит Дика Чейни и считает его, самым конфликтным человеком, разрушающим все вокруг. Роль главного героя досталась Кристиану Бэйлу, который в очередной раз изменился до неузнаваемости.

Жену Дика Чейни сыграла Эми Адамс. Другие образы воплотили Стив Карелл, Сэм Рокуэлл и Билл Пуллман. Очень вероятно, что они попадут в актерские номинации.

Фаворитка (The Favourite)

Это исторический фильм, срежиссированный Йоргосом Лантимосом (Лобстер, Убийство священного оленя) по сценарию Деборы Дэвис и Тони Макнамары. Главные роли исполняют Эмма Стоун, Рэйчел Вайс, Оливия Колман, Николас Холт.

Режиссер славится аллегорическими сюжетами, так что и от этого фильма зрители ожидают чего-то невероятного и шокирующего. Лента расскажет об интригах во время правления королевы Анны – последнего монарха династии Стюартов на английском престоле.

Братья Систерс (The Sisters Brothers)

Мир дикого Запада все больше привлекает внимание зрителей. Возможно, в оскаровской гонке 2019 года один вестерн таки одержит победу.

Кинолента повествует о двух братьях-головорезах по кличке "сестры", которые получают задание "убрать" золотоискателя-воришку. Действие фильма происходит в 1851 году в штате Орегон. По ходу истории братья преображаются в совершенно других людей. Режиссером фильма выступил французский постановщик Жак Одиар. В съемках участвовали такие голливудские звезды, как Хоакин Феникс, Джейк Джилленхол и Джон Си Райли.

Черный клановец (BlacKkKlansman)

Это комедийный кинофильм от режиссера Спайка Ли (Его игра, Олдбой). Как и другие его работы, эта кинолента посвящена проблеме расизма в США. Отметим, что на 71-м Каннском кинофестивали картина завоевала Гран-при. Фильм основан на реальной истории о чернокожем полицейском (Рон Сталлворт) и его напарнике еврейского происхождения, которым не только удалось внедриться в организацию Ку-клукс-клан, но и развалить ее. События разворачиваются в 70-х.

Полицейский скрывал темный цвет кожи под простыней и даже возглавил одну из веток расистской организации. В киноленте также присутствует критика политики действующего президента США Дональда Трампа. Основой для сценария стала одноименный автобиографический роман.

Учитывая, что тема расизма в США крайне актуальна даже в 2018 году, смеем предположить, что кинокритики не пропустят тему Кук-клукс-клана. В главных ролях Джон Дэвид Вашингтон и Адам Драйвер.

Реинкарнация (Hereditary)

Это мистический оккультный фильм ужасов, который кинокритики уже успели сравнить с культовыми фильмами 70-х "Изгоняющий дьявола" и "Ребенок Розмари". В центре сюжета семейная пара с двумя детьми. Семью "покидает" бабушка, которая увлекалась книгами о переселении душ. После ее смерти в доме начинают происходить жуткие и необъяснимые вещи.

Обычно фильмы ужасов не удостаиваются премии "Оскар", так как сейчас считаются низким жанром кино, но прошлогодний фильм "Прочь" все изменил, и, судя по отзывам, у "Реинкарнации" есть все шансы побороться за статуэтку.

Это режиссерский дебют Ари Астера. Главные роли в фильме исполнили Тони Коллетт, Гэбриел Бирн, Алекс Вулф и Милли Шапиро.

Вдовы (Widows)

Предстоящий американо-британский фильм в жанре криминальная драма от режиссера Стива Маккуина (Стыд, 12 лет рабства), основанный на одноименном сериале. В главных ролях Виола Дэвис, Элизабет Дебики, Лиам Нисон и Колин Фаррелл.

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Действие фильма разворачивается в Чикаго. Четыре преступника погибают при неудачной попытке ограбления, а их жены вынуждены закончить начатое из-за давления чикагской банды. Почему фильм претендует на "Оскар"?

Потому что среди актрис Виола Дэвис, которая в 2017 году удостоилась "Оскара" за роль в драме "Ограды". К тому же, режиссер Маккуин также получал эту награду за исторический фильм "12 лет рабства". Также зарубежные СМИ называет его одним из наиболее талантливых и перспективных молодых кинорежиссёров современности. Полагаем на него большие надежды.

Баллада Бастера Скраггса (The Ballad of Buster Scruggs)

"Баллада Бастера Скраггса" - киноальманах от братьев Коэн (Фарго, Старикам тут не место) в жанре вестерна по их собственному сценарию. Главные роли в фильме исполняют Тим Блейк Нельсон, Лиам Нисон, Джеймс Франко, Зои Казан, Тайн Дейли и Том Уэйтс.

Фильм недавно получил приз за лучший сценарий на фестивале в Венеции. Фильм состоит из шести историй-новелл, в каждой из которых есть свой герой: меткий певец, имитатор грабителя банков, двое бродячих артистов, золотоискатель, ироничная дама и мстительная леди.

Ирландец (The Irishman)

Драматическая кинолента основана на биографическом романе "Я слышал, ты красишь дома" Чарльза Брандта, который посвящен легендарному наемному убийце Фрэнку Ширану по прозвищу Ирландец. Сюжет расскажет о постаревшем Ширане, который на смертном одре признается в 15-ти убийствах, в том числе в загадочном исчезновении лидера профсоюзов Джимми Хоффы.

Режиссером выступил Мартин Скорсезе (Славные парни, Волк с Уолл-стрит), лауреат премии "Оскар". Главные роли исполнили Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши, Бобби Каннавале, Харви Кейтель и Рэй Романо.

Известно, что молодых персонажей сыграют не юные актеры, а киношные "старички", омоложенные при помощи компьютерной графики. Выход фильма намечен на январь-февраль 2019 года, но ходят слухи, что в декабре состоится ограниченный прокат в США, чтобы режиссер поборолся за "Оскар".

Если Бил-стрит могла бы заговорить (If Beale Street Could Talk)

Фильм с таким длинным назанием – экранизация одноименного романа Джеймса Артура Болдуина. Режиссером выступит Барри Дженкинс (Лекарство от меланхолии, Лунный свет). Кстати, картина "Лунный свет" была номинирована на "Оскар" в 2017 году.

Новый фильм повествует о молодой афроамериканской паре: скульпторе Фонни и его беременной девушке Тиш. Молодого человека обвиняют в изнасиловании и сажают в тюрьму, а его девушка пытается сделать все возможное, чтобы доказать невиновность возлюбленного.

Главные роли исполнили Кики Лейн и Стефан Джеймс.Интересно, что над сценарием к этой картине режиссер работал одновременно со сценарием к фильму "Лунный свет".

Первый человек/Человек на Луне (First Man)

Ранее мы уже писали, что данная кинолента вызвала политический скандал. Так как мнение съемочной группы не совпало с мнением сенатора. Начало положено, и фильм вызвал резонанс до того, как вышел на широкие экраны.

Это биографическая драма от Дэмьена Шазелла (Одержимость, Ла-Ла-Ленд), основанная на книге Джеймса Р. Хэнсена "Первый человек: Жизнь Нила О. Армстронга".

Действие фильма разворачивается в 60-х и рассказывает о миссии НАСА – высадить человека на Луну. Изюминкой фильма является то, что история раскрывает не столько сам факт прибытия на Луну, сколько рассказывает о личной драме Армстронга, его отношениях с женой, страхах и сомнениях. Главные роли исполнили Райан Гослинг, Клэр Фой, Кори Столл, Кайл Чендлер.

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Новости культуры, Видео, Номинанты, Оскар, Оскар 2019, Трейлеры, Фильмы.
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