Названы лучшие сериалы по версии "Эмми" в 2018 году

В Лос-Анджелесе прошла 70-я Церемония вручения премии "Эмми". Премию как лучший драматический сериал получила "Игра престолов". Трансляцию церемонии вели американские телеканалы. Питер Динклейдж, исполнивший в "Игре престолов" роль Тириона Ланнистера, получил премию за лучшую мужскую роль второго плана.

Лучшим комедийным сериалом признали "Удивительную миссис Мейзел", который собрал наибольшее количество наград. Исполнительница главной роли Рэйчел Броснахан получила "Эмми" как лучшая актриса комедийного сериала, а за лучшую женскую роль второго плана в комедийном сериале премия досталась Алекс Борштейн.

Кроме того, статуэтки за лучшую режиссуру и сценарий получила Эми Шерман-Палладино. SNL стала лучшей в своей категории - программа состоит из музыкальных номеров и юмористических реприз, выходит по субботам на телеканале NBC с 1975 года.

В последнее время основной темой программы стало президентство Дональда Трампа, которого в SNL исполняет Алек Болдуин. Лучшим ток-шоу, по признанию академии телевидения, стала программа Last Week Tonight with John Oliver, которую выпускает телеканал HBO.