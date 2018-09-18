"Мэри Поппинс возвращается": в сети появился первый трейлер (Видео)

Магическая лента из детских сказок, которую помнят все поклонники зарубежной литературы, напомнит нам историю о Мэри Поппинс. События ленты будут разворачиваться в Лондоне во время Великой депрессии, когда супругов Джейн и Майкла Бэнкса второй раз посещает таинственная Мэри Поппинс. В трудные времена женщина не только наводит порядок в их доме, но и возвращает им радость и чудеса, которые уже давно исчезли из их жизни. Главную роль исполнила знаменитая британская актриса Эмили Блант, которую киноманы могут узнать из фильмов "Дьявол носит Прада", "Девушка в поезде", "Тихое место", "Меняющие Реальность" и многих других. В фильме также сыграли такие актеры как Мэрил Стрип, Колин Ферт, Бен Уишоу, Эмили Мортимер и многие другие. Режиссером кинокартины "Мэри Поппинс возвращается" стал Роб Маршалл, известный зрителям по фильмам "Мемуары гейши" и "Пираты Карибского моря: На странных берегах". Мировая премьера магической ленты состоится 19 декабря 2018 года, а вот в украинском прокате его можно будет увидеть 27 декабря. Первый тизер был опубликован в начале марта этого года и тогда его посмотрели более 7,5 миллионов YouTube-пользователей. Теперь же появился официальный трейлер, который только за одни сутки увидели более 3 миллионов фанатов.