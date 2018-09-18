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В сети показали трейлер нового фильма ужасов от Netflix (Видео)

"Апостол"
15:54 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото:www.segodnya.ua

Новости культуры: Главный герой будет спасать свою сестру из лап религиозного культа.

Netflix умеет удивлять своими проектами. Так, стриминговый сервис опубликовал новый трейлер "Апостола" с Дэном Стивенсом и Майклом Шином.

Это новый проект, в котором удачно сплелись "Ритуал", франшиза "Сайлент Хилл" и компьютерный психохоррор The Evil Within.

В этой истории есть и кормление кровью, и карнавал лавкрафтианских масок, и средневековая лоботомия, и гирлянда из трупов на ветках. И это – не считая огненных крестов и макабрических драк с розгоголовыми.

По сюжету, история развернется в 1905 году. Изрядно попутешествовав по миру, вернувшийся домой Томас Ричардсон (Стивенс) узнает, что его сестру держит в заложниках на отдаленном островке некий религиозный культ, которым руководит Пророк Малькольм (Шин).

В ролях: Люси Бойнтон ("Синг Стрит", "Не стучи дважды", "Февраль"), Марк Льюис Джонс ("Номер 44", "Робин Гуд", "Троя"), Билл Милнер ("Люди Икс: Первый класс", "Сын Рэмбо", "Антропоид"), Кристин Фросет ("За пропастью во ржи") и Пол Хиггинс (сериал "Утопия", "В петле"). Премьера состоится 12 октября на Netflix.

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Все по теме:

Новости культуры, Netflix, Апостол, Видео, Трейлер, Фильм ужасов, Хоррор.
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