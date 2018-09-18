Фильм от Marvel Studios: вышел новый трейлер "Капитан Марвел" (Видео)

Новый трейлер появился на YouTube-канале сегодня, 18 сентября, и с момента публикации его посмотрели почти полмиллиона пользователей. "Выше. Дальше. Быстрее", – именно такой слоган сопровождает первый официальный трейлер "Капитана Марвела". В трейлере показаны как старые киногерои из Вселенной Marvel, так и новые. Среди них – актеры Сэмюэл Лерой Джексон, Джимон Гонсу, Джуд Лоу и многие другие. В главной роли кинокартины – голливудская актриса Бри Ларсон. Стоит добавить, что фильм дуэта режиссеров Анны Боден и Райана Флека рассказывать об истории пилота ВВС США Кэрол Дэнверс, которая через слияние с ДНК воина инопланетной расы Крии станет супергероем Капитаном Марвел. События фильма будут происходить еще в 90-х годах прошлого века. Что интересно, в фильме "Мстители: Война бесконечности" (2018) один из героев отправит ей последнее сообщение через пейджер, чтобы та спасла Вселенную от массового геноцида. Мировая премьера фильма "Капитан Марвел" состоится в марте 2019 года.