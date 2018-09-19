Церемонию вручения "Эмми" посмотрело рекордно маленькое количество человек

Рейтинги 70 церемонии вручения премии "Эмми" стали самыми низкими в истории. По сравнению с прошлым годом рейтинги церемонии упали на 11%.

Отмечается, что в 2016 и 2017 годах церемонию вручения "Эмми", которую транслировал канал CBS, посмотрело 11,4 миллиона человек, в этом же году аудитория трансляции телеканала NBC составила 10,2 миллиона.

Вместе с тем, тенденция к снижению количества телезрителей прослеживается для трансляций всех крупных премий. Так, рейтинг церемонии вручения "Оскаров" в этом году снизился на 19%, а премии "Грэмми" - на 24%.

Церемония вручения премии "Эмми" состоялась в Лос-Анджелесе в ночь с 17 на 18 сентября. Триумфатором вечера стал сериал "Удивительная миссис Мейзел", который получил пять наград. Три премии достались шоу "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений", по две – "Игра престолов" и "Корона". Вместе с тем, "Игра престолов" забрала одну из главных наград – лучший драматический сериал.