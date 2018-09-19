Marvel снимет отдельный сериал про Локи

Disney давно конкурирует с Netflix, поэтому хочет запустить бесплатный сервис для потоковой передачи медиапродукта собственного производства, а также своих дочерних компаний Marvel, Pixar и Lucasfilm.

В прошлом году генеральный директор Disney Боб Айгер сказал, что студия будет выпускать от четырех до пяти оригинальных фильмов для эксклюзивного показа в запланированном приложении Disney, в основном в прямом эфире. По прогнозам Боба, запуск приложения состоится в 2019 году.

Первыми героями, истории которых представят на новой платформе, стали Локи (Том Хиддлстон) и Алая Ведьма (Элизабет Олсен). Актеры, которые ранее были задействованы в полнометражных фильмах Marvel, сыграют своих персонажей и в сериалах.

К слову, Локи является одним из самых популярных героев киновселенной. После появления в кинолентах о Боге грома Торе, персонаж Тома Хиддлстона засветился в трех сериях "Мстителей". Но события последней части "Мстители 3: война бесконечности" вызывают сомнения насчет того, увидим ли мы Локи в следующем фильме, премьера которого запланирована на май 2019 года.