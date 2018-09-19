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"Человек на Луне": вышел финальный трейлер фильма (Видео)

"Человек на Луне"
15:27 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: YouTube

Новости культуры: В фильме "Человек на Луне" главную роль сыграл Райан Гослинг.

Предстоящая американская биографическая драма от режиссера Дэмьена Шазелла, который в прошлом году получил "Оскар" в номинации "лучшая режиссура" за фильм "Ла-Ла-Ленд", в котором также главную роль сыграл Райан Гослинг, выйдет на широкие киноэкраны в начале октября этого года.

Популярность картины продолжает расти. Создателей ленты уже успели обвинить в "недостаточном патриатизме", а актриса Клэр Фой, которая играет одну из главных ролей в "Человек на Луне", получила "Эмми", так что зрители просто не успевают утратить интерес к кинокартине.

На своем Youtube-канале вышел финальный трейлер фильма о знаменитом американском астронавте Ниле Армстронге, роль которого исполнит Райан Гослинг. Мировая премьера картины состоялась 29 августа в рамках Венецианского фестиваля.

Фильм открывал сезон и пришелся зрителям по душе. По мнению нашей редакции, кинолента может попасть в номинацию на "Оскар-2019". Напомним, что фильм расскажет историю высадки человека на спутник Луны, но не столько о самой миссии НАСА, сколько о личных переживаниях членов экипажа.

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Новости культуры, Актер, Видео, Райан Гослинг, Роль, Трейлер, Человек на Луне.
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