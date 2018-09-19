День Независимости Украины

Новости кино

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 19.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Необоснованный запрет на вакцины: Кабмин отстранил руководство Гослекслужбы
Необоснованный запрет на вакцины: Кабмин отстранил руководство Гослекслужбы
Новости: Украинцы могут посетить Грузию по ID-паспорту
Украинцы могут посетить Грузию по ID-паспорту
Новости: Ломаченко - лучший боксер мира
Ломаченко - лучший боксер мира
Новости: Церемонию вручения "Эмми" посмотрело рекордно маленькое количество человек
Церемонию вручения "Эмми" посмотрело рекордно маленькое количество человек
X

Умер сценарист и продюсер сериала "Альф" Тад Мамфорд

Тад Мамфорд
15:55 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua

Новости культуры: Кинематографист также работал над такими шоу, как "Полиция Нью-Йорка", "Улица Сезам", "Умная собачка Блу".

Недавно стало известно, что культовый сериал "Альф" перезапустят. А теперь появилась информация о том, что в городе Силвер-Спринг в США скончался сценарист и продюсер сериала "Альф" Тад Мамфорд. Кинематографист умер в возрасте 67 лет.

Отмечается, что до настоящего момента причина смерти Мамфорда не раскрывается. За свою продолжительную кинокарьеру он был четырежды номинирован на престижную премию "Эмми".

 

В 1973 году Мамфорд удостоился награды за образовательную детскую передачу "Электрическая компания". Наряду с "Альфом" кинематографист также работал над такими шоу, как "Полиция Нью-Йорка", "Улица Сезам", "Умная собачка Блу" и другими.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Альманах 2018, Альф, Продюсер, Сценарист, Тад Мамфорд, Умер.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Фильм от Marvel Studios: вышел новый трейлер "Капитан Марвел" (Видео) 13 сезон "Игры престолов" имеет право на существование В сети показали трейлер нового фильма ужасов от Netflix (Видео)

Последние новости

В бюджет заложено 287 млн гривень на создание Антикоррупционного суда Бойцу Сехудо вернули потерянный пояс чемпиона UFC Додон: Статус Приднестровья определит референдум
Сегодня читают
01 Сегодня отмечают Михайлово чудо: что можно, а что нельзя делать в этот праздник
02 Госдеп США выступил с заявлением по поводу сбитого самолета РФ в Сирии
03 РС-80 "Оскол" успешно прошли испытания
04 Путин заявил о причине уничтожения самолета-разведчика РФ в Сирии
05 Бокс. Джошуа - Поветкин: где и когда смотреть бой 22 сентября
Новости сегодня
16:22 Необычная жизнь маленьких монахов бхакти (Фото)
16:20 Игрок Ливерпуля только в день матча ЛЧ смог открыть глаз
16:09 Горсовет Днепра просит Раду выделить средства на строительство ВПП
16:01 Афиша интересных событий в Украине на 22-23 сентября
16:00 Росгвардия отгородится "Стеной"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Министр обороны Великобритании посетил Донбасс
Министр обороны Великобритании посетил Донбасс
Новости: Ирландия взыскала с Apple 13 млрд евро
Ирландия взыскала с Apple 13 млрд евро
Новости: Сытник не пришел на заседание антикоррупционного комитета
Сытник не пришел на заседание антикоррупционного комитета
Новости: Джессика Симпсон станет мамой в третий раз
Джессика Симпсон станет мамой в третий раз
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь