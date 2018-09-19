Умер сценарист и продюсер сериала "Альф" Тад Мамфорд

Недавно стало известно, что культовый сериал "Альф" перезапустят. А теперь появилась информация о том, что в городе Силвер-Спринг в США скончался сценарист и продюсер сериала "Альф" Тад Мамфорд. Кинематографист умер в возрасте 67 лет.

Отмечается, что до настоящего момента причина смерти Мамфорда не раскрывается. За свою продолжительную кинокарьеру он был четырежды номинирован на престижную премию "Эмми".

В 1973 году Мамфорд удостоился награды за образовательную детскую передачу "Электрическая компания". Наряду с "Альфом" кинематографист также работал над такими шоу, как "Полиция Нью-Йорка", "Улица Сезам", "Умная собачка Блу" и другими.