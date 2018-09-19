Анджелина Джоли получила новую роль в жутком триллере

Актриса Анджелина Джоли исполнит ведущую роль в экранизации романа Джеймса Скотта "The Kept", опубликованного в 2014 году, сообщает Variety.

Действие разворачивается в 1897 году, суровой зимой. По сюжету трое убийц забредают на отдаленную ферму в северной части штата Нью-Йорк. В фильме, когда акушерка Элспет Хауэлл (Джоли) возвращается после смены домой, то застает мужа и четверых детей убитыми. И прежде чем она обнаружит, что ее единственный оставшийся в живых ребенок, двенадцатилетний Калеб, укрылся от головорезов в кладовке на кухне, над заснеженной долиной раздастся еще один выстрел.

Сценарий, основанный на романе Скотта, написала Элис Бирч ("Леди Макбет"). Режиссера у проекта пока нет, так что вряд ли съемки начнутся в ближайшее время.