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Анджелина Джоли получила новую роль в жутком триллере

Анджелина Джоли
19:26 Сегодня Телеграф
segodnya.ua

Новости культуры: Это будет по-настоящему кровавая история.

Актриса Анджелина Джоли исполнит ведущую роль в экранизации романа Джеймса Скотта "The Kept", опубликованного в 2014 году, сообщает Variety.

Действие разворачивается в 1897 году, суровой зимой. По сюжету трое убийц забредают на отдаленную ферму в северной части штата Нью-Йорк. В фильме, когда акушерка Элспет Хауэлл (Джоли) возвращается после смены домой, то застает мужа и четверых детей убитыми. И прежде чем она обнаружит, что ее единственный оставшийся в живых ребенок, двенадцатилетний Калеб, укрылся от головорезов в кладовке на кухне, над заснеженной долиной раздастся еще один выстрел.

Сценарий, основанный на романе Скотта, написала Элис Бирч ("Леди Макбет"). Режиссера у проекта пока нет, так что вряд ли съемки начнутся в ближайшее время.

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Новости культуры, Актриса, Анджелина Джоли, Кино, Роль, Триллер.
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