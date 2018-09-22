Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 14-15 серии онлайн (Видео)

Сегодня, 21 сентября, на экраны вышли 14-15 серии 5 сезона сериала "Киев днем и ночью". Что сегодня произойдет в сериале "КДН-5", смотрите сами в 14 серии ниже в видео.

14 серия, 1 часть

14 серия, 2 часть

15 серия, 1 часть

15 серия, 2 часть

Напомним, в 13 серии 5 сезона Киев днем и ночью утро Паши, Назара и Сэма началось в полицейском участке. Настя и Макс снова проснулись вместе. Алина помогла Назару выбраться на волю. А Паше пытался помочь Владимирович. Ярослава расстроена из-за того, что Сэм пропустил их свидание. Альбина взялась расследовать дело о супружеской измене.

Женя достает Ясю в университете. Туда приходит Сэм и начинает разборки с Женей. Назар пытается произвести положительное впечатление на Пашу, чтобы к нему вернулась Полина. С этим, сама того не зная, ему помогает Настя. К Владимировичу обращается человек, который хочет разоблачить измену жены. Макс получает заказ на рекламу в Instagram после того, как Настя выложила их общую сториз. Яся узнает, где был Сэм вчера вечером. Полина встречается с Пашей.