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Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 14-15 серии онлайн (Видео)

Киев днем и ночью 5 сезон
00:26 Сегодня Телеграф

Новости культуры: 21 сентября вышли 14-15 серии сериала о столичной жизни "Киев днем и ночью".

Сегодня, 21 сентября, на экраны вышли 14-15 серии 5 сезона сериала "Киев днем и ночью". Что сегодня произойдет в сериале "КДН-5", смотрите сами в 14 серии ниже в видео.

14 серия, 1 часть

14 серия, 2 часть

15 серия, 1 часть

15 серия, 2 часть

Напомним, в 13 серии 5 сезона Киев днем и ночью утро Паши, Назара и Сэма началось в полицейском участке. Настя и Макс снова проснулись вместе. Алина помогла Назару выбраться на волю. А Паше пытался помочь Владимирович. Ярослава расстроена из-за того, что Сэм пропустил их свидание. Альбина взялась расследовать дело о супружеской измене.

Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 12 серию онлайн (Видео)

Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 11 серию онлайн (Видео)
Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 11 серию онлайн (Видео)Читать полностью

Женя достает Ясю в университете. Туда приходит Сэм и начинает разборки с Женей. Назар пытается произвести положительное впечатление на Пашу, чтобы к нему вернулась Полина. С этим, сама того не зная, ему помогает Настя. К Владимировичу обращается человек, который хочет разоблачить измену жены. Макс получает заказ на рекламу в Instagram после того, как Настя выложила их общую сториз. Яся узнает, где был Сэм вчера вечером. Полина встречается с Пашей.

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Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 14-15 серии онлайн (Видео)
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