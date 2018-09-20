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Украинский фильм "Миф" победил в двух номинациях на международном фестивале

"Миф"
10:36 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото:kino-teatr.ua

Новости культуры: Фильм победил в номинациях "Лучший документальный фильм" и "Лучший монтаж".

Украинский документальный фильм режиссеров Леонида Кантера и Ивана Ясния "Миф" о погибшем на востоке Украины оперном певце и добровольце Василии Слипаке победил в двух номинациях на португальском фестивале "Figueiro film art".

Об этом сказано на личной странице в Facebook режиссера монтажа Ярослава Попова.

"Режиссерская группа фильма "Миф" с двумя наградами, которые этот фильм получил на португальском кинофестивале "Figueiro film art" в номинациях "Лучший документальный фильм" и "Лучший монтаж", – написал Попов.

Отметим, что на фестиваль было подано 253 работы из 40 стран мира, из них 115 в конкурсной программе. Режиссеры сообщили, что награды уже доехали в Украину. А также поблагодарили всю съемочную команду отечественной киноленты.

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Новости культуры, Figueiro film art, Международный фестиваль, Миф, Номинации, Победа, Португальский фестиваль, Украинский фильм, Фестиваль, Фильм "Миф".
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