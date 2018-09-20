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В сети появился трейлер драмы "Красивый мальчик" (Видео)

Тимоти Шаламе
12:00 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото: bestin.ua

Новости культуры: Актер играет парня с метамфетаминовой зависимостью.

Восходящая звезда Голливуда Тимоти Шаламе, который недавно снялся в драме "Жаркие летние ночи", вновь появится на широких экранах совсем скоро. Студия Amazon уже выпустила второй трейлер фильма "Красивый мальчик" с Тимоти Шаламе и Стивом Кареллом в главных ролях.

Фильм основан на мемуарах отца и сына – Дэвида и Ника Шеффов. Они рассказали о сложной борьбе юноши с метамфетаминовой зависимостью. Роль парня в фильме исполняет Шаламе, а Карелл играет его отца.

Также в картине снялись Мора Тирни, известная по ролям в фильмах "Лжец, лжец" и "Бессонница", и Эми Райан, игравшая в "Бердмене" и "Шпионском мосте". Режиссером "Красивого мальчика" стал бельгиец Феликс ван Грунинген.

Напомним, Тимоти Шаламе сыграет Генриха V в. проекте канала Netflix "The King" ("Король"). Постановкой займется австралиец Дэвид Мишо ("Ровер", "Царство животных"), который написал сценарий совместно с актером Джоэлом Эдгертоном. В числе продюсеров значится Брэд Питт и его компания Plan B (с Питтом Мишо подружился на съемках военной сатиры "Машина войны", которая вышла на Netflix в прошлом году). Съемки "Короля" должны стартовать в уже июне.

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Новости культуры, Актер, Видео, Красивый мальчик, Тимоти Шаламе, Трейлер, Фильм с Тимоти Шаламе.
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