Продюсеры "Игры престолов" рассказали, сколько времени заняли съемки 8 сезона

С самого начала было объявлено, что съемки финального сезона "Игры престолов" будут отложены до осени 2017 в связи с погодными условиями, но теперь съемки уже завершены, а HBO до сих пор даже не объявил дату премьеры 8 сезона – работа над ним, несмотря на окончание съемок, далека от завершения.

"Последний сезон приходится ждать так долго, потому что это самое масштабное, что мы когда-либо делали, – рассказал Бениофф. – Мы почти целый год провели в Белфасте, сначала готовясь к съемкам, а затем непосредственно на съемках. Мне кажется, когда зрители увидят новые эпизоды, они поймут, почему их пришлось ждать так долго. Финальный сезон намного превосходит все, что мы когда-либо пытались сделать до этого".

Бениофф не преувеличивает: ранее стало известно, что в 8 сезоне, который будет насчитывать всего 6 серий, зрителей будет ждать, например, батальная сцена рекордного масштаба, которую снимали на протяжении свыше 50 дней подряд. Возвращения "Игры престолов" ожидаем в первой половине 2019 года.