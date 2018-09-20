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Зак Рериг получил роль в новом проекте "Наследие"

Зак Рериг
21:25 Сегодня Телеграф
popcornnews.ru
Фото: Instagram

Новости культуры: Зак Рериг, знакомый фанатам "Дневников вампира" по роли Мэтта Донована, на этот раз окажется не таким хорошим парнем.

Шериф Мистик-Фоллс в "Наследии" окажется не совсем таким, каким его помнят фанаты "Дневников вампира": "Впервые Мэтт Донован не разрывается между своим долгом и желанием защитить своих лучших друзей", – говорит Джул Плек. 

"Теперь его единственная цель – защитить город, от сверхъестественного в том числе. И это делает его антагонистом для Аларика и детей Школы Сальваторе. Он очень четко это говорит в начальных сериях: "Если я хоть на секунду услышу, что твои детишки провоцируют проблемы, я за ними приду". Так что он в этот раз и друг, и антагонист одновременно". "Наследие" стартует в эфире The CW через месяц с небольшим – 25 октября.

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Все по теме:

Новости культуры, Актер, Дневники вампира, Зак Рериг, Кино, Наследие, Проект, Роль.
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