Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/4513639-zak-rerig-poluchil-rol-v-novom-proekte-nasledie.html
Зак Рериг получил роль в новом проекте "Наследие"
21:25 Сегодня Телеграф
Новости культуры: Зак Рериг, знакомый фанатам "Дневников вампира" по роли Мэтта Донована, на этот раз окажется не таким хорошим парнем.
Шериф Мистик-Фоллс в "Наследии" окажется не совсем таким, каким его помнят фанаты "Дневников вампира": "Впервые Мэтт Донован не разрывается между своим долгом и желанием защитить своих лучших друзей", – говорит Джул Плек.
"Теперь его единственная цель – защитить город, от сверхъестественного в том числе. И это делает его антагонистом для Аларика и детей Школы Сальваторе. Он очень четко это говорит в начальных сериях: "Если я хоть на секунду услышу, что твои детишки провоцируют проблемы, я за ними приду". Так что он в этот раз и друг, и антагонист одновременно". "Наследие" стартует в эфире The CW через месяц с небольшим – 25 октября.
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