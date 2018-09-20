Зак Рериг получил роль в новом проекте "Наследие"

Шериф Мистик-Фоллс в "Наследии" окажется не совсем таким, каким его помнят фанаты "Дневников вампира": "Впервые Мэтт Донован не разрывается между своим долгом и желанием защитить своих лучших друзей", – говорит Джул Плек.

"Теперь его единственная цель – защитить город, от сверхъестественного в том числе. И это делает его антагонистом для Аларика и детей Школы Сальваторе. Он очень четко это говорит в начальных сериях: "Если я хоть на секунду услышу, что твои детишки провоцируют проблемы, я за ними приду". Так что он в этот раз и друг, и антагонист одновременно". "Наследие" стартует в эфире The CW через месяц с небольшим – 25 октября.