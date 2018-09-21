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Сериал "Ходячие мертвецы" превратят в полнометражный фильм

"Ходячие мертвецы"
09:18 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото:segodnya.ua

Новости культуры: Создатели американского постапокалиптического телесериала "Ходячие мертвецы" намерены создать полнометражный фильм а также несколько спин-оффов популярной ленты.

Несмотря на то, что у "Ходячих мертвецов" уже есть спин-офф "Бойтесь ходячих мертвецов", компания AMC, владеющая правами на экранизацию комиксов сериала, надеется повысить рейтинги шоу новыми историями ленты.

"Компания, снимающая популярный сериал о зомби-апокалипсисе, планирует выпустить несколько фильмов и новых телешоу на основе графических новелл, породивших сериал. AMC уже провел переговоры с несколькими крупными медиа-компаниями о партнерстве по проектам, которые в совокупности могут стоить несколько сотен миллионов долларов", - рассказал источник.

Вполне возможно, что именно из-за этого исполнитель роли Рика Граймса Эндрю Линкольна ушел из сериала. Скорее всего, он примет участие в работе над полнометражной экранизацией.

Как отмечают инсайдеры, это позволит знаменитости чаще бывать на родине в Великобритании, о чем он не раз говорил ранее, а телеканалу AMC сохранить контракт с ведущим актером шоу. Идеи пока что находятся на очень ранней стадии разработки, поэтому никакой информации о возможном сюжете предстоящих проектов пока нет. Но руководство канала настроено решительно. Напомним, девятый сезон "Ходячих мертвецов" стартует 7 октября.

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Новости культуры, Полнометражный фильм, Сериал, Спин-офф, Фильм, Ходячие Мертвецы.
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