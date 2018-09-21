В сети появился трейлер нового хоррор-сериала "Призраки дома на холме" (Видео)

Новый сериал от Netflix "Призраки дома на холме" снят по одноименному культовому хоррор-роману писательницы Ширли Джексон, который вышел в 1959 году. Режиссером ленты стал Марк Флэнеган, который снял фильмы "Окулус" и "Тишина".

История сосредоточится на группе братьев и сестер, выросших в особняке, который стал самым известным домом с привидениями в стране.

Теперь, будучи взрослыми, они должны вернуться и объединиться перед лицом трагедии, чтобы противостоять призракам прошлого: некоторые из них все еще живут в сознании членов семьи, а вот другие на самом деле могут скрываться в тенях Дома на холме.

"Этот трейлер настолько страшный, что нам пришлось выпустить его днем", – сообщили на официальном Twitter-аккаунте Netflix.

В сериале снялмсь Тимоти Хаттон ("Тайное окно"), Михил Хаушман ("Игра престолов", "Тёмное дитя"), Карла Гуджино ("Сосны", "Город грехов"), Генри Томас ("Инопланетянин", "11:14"), Элизабет Ризер ("Анатомия страсти", "Настоящий детектив"), Кейт Сигел ("Тишина"), Лулу Уилсон ("Проклятие Аннабель: Зарождение зла") и многие другие. "Призраки дома на холме" выйдут на экраны уже 12 октября.