День Независимости Украины

Новости кино

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 21.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Проект Госбюджета не поддержат "Батькивщина" и Оппоблок
Проект Госбюджета не поддержат "Батькивщина" и Оппоблок
Новости: Трамп возглавит заседание Совбеза ООН по Ирану
Трамп возглавит заседание Совбеза ООН по Ирану
Новости: Абдула рассудит дерби Львова и другие судейские назначения 9-го тура УПЛ
Абдула рассудит дерби Львова и другие судейские назначения 9-го тура УПЛ
Новости: "Топ-модель по-украински" 5 сезон 4 выпуск: на шоу вернулась участница прошлого сезона (Видео)
"Топ-модель по-украински": на шоу вернулась участница прошлого сезона (Видео)
X

Звезда "Мстителей" сыграет в новом сериале

Крис Эванс
22:10 Сегодня Телеграф
popcornnews.ru

Новости культуры: Американский актер, известный по роли Капитана Америки в фильмах о Мстителях, Крис Эванс снимется в мини-сериале от Apple "Защищая Джейкоба".

Похоже, Крис Эванс совершенно не собирается возвращаться в киновселенную Marvel после "Мстителей 4" и уже подобрал для себя несколько новых проектов. Одним из них стал новый мини-сериал от Apple "Защищая Джейкоба" (Defending Jacob), основанный на одноименной книге 2012 года - первая за почти 20 лет роль Крис Эванса на ТВ.

Как выглядят всемирно известные кадры без применения спецэффектов (Фото) 

Криминальная драма будет насчитывать 8 эпизодов и расскажет об Энди Барбере, помощнике адвоката, расследующем убийство 14-летнего мальчика; герой обнаруживает, что главный подозреваемый – его собственный сын. Крис Эванс не только сыграет главную роль, но и выступит исполнительным продюсером сериала. Сценаристом же и шоураннером будет Марк Бомбэк ("Росомаха: Бессмертный", "Планета обезьян: Революция").

В последний раз Криса Эванса на ТВ можно было наблюдать аж в 2000 году – в сериале "Противоположный пол" (Opposite Sex), который выходил в эфир на Fox в течение всего лишь 1 сезона летом 2000.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Marvel, Актер, Защищая Джейкоба, Капитан Америка, Крис Эванс, Мстители, Сериал.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Зак Рериг получил роль в новом проекте "Наследие" Продюсеры "Игры престолов" рассказали, сколько времени заняли съемки 8 сезона Стало известно имя режиссера нового фильма о Бонде

Последние новости

Мультфильм "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" превратят в театральную постановку ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсацию за нарушения в Приднестровья Бразильцы Шахтера оказались вне заявки сборной
Сегодня читают
01 На выходные в Украину придет похолодание и дожди
02 Украинцев предупредили о заморозках
03 Волкер сравнил Порошенко и Путина
04 Динамо - Астана 2:2 события матча (Видео)
05 Паспортный скандал: Климкин заявляет, что его не услышали
Новости сегодня
22:30 Супермодель Кейт Мосс появилась на обложке популярного британского издания
22:29 У тренера СК Днепр-1 амбициозные планы на Кубок Украины
22:26 В Секторе Газа убили палестинца
22:24 Последние яркие дни 91-летней бабушки, отказавшейся от химиотерапии (Фото)
22:16 Мэй о переговорах по Brexit : Итак, мы зашли в тупик
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Климкин уверен, что у пророссийской власти нет шансов
Климкин уверен, что у пророссийской власти нет шансов
Новости: Синоптик спрогнозировал погоду в Украине на октябрь
Синоптик спрогнозировал погоду в Украине на октябрь
Новости: В Евпатории развернули третий дивизион С-400
В Евпатории развернули третий дивизион С-400
Новости: Суд отклонил апелляцию французского глянца относительно обнаженных снимков Кейт Миддлтон
Суд отклонил апелляцию французского глянца относительно обнаженных снимков Кейт Миддлтон
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь