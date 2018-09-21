Ведущие Евровидения 2017 сыграют в ремейке популярного украинского сериала

Ведущие Евровидения-2017 Александр Скичко и Тимур Мирошниченко приняли участие в съемках комедийного ситкома от ICTV "Марк+Наталка".

"Когда я услышал, что будут снимать обновленную версию Леся + Рома подумал, что с одной стороны это очень рискованно. Но когда я попал на съемки и увидел процесс работы, то понял, что это совсем другой сериал, который, кстати, будет не менее интересен, я в этом уверен", - говорит Скичко.

"Мне самому хочется посмотреть, что получится из всего этого. Играл я самого себя, но раскрывать все карты не хочу. Вы сами все увидите уже совсем скоро", - добавил ведущий.

Премьера ремейка сериала "Леся+Рома" - "Марк+Наталка" - состоится 25 сентября на ICTV.