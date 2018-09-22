Крис Эванс сыграет роль в новой криминальной драме

Одним из новых проектов стал новый мини-сериал от Apple "Защищая Джейкоба" (Defending Jacob), основанный на одноименной книге 2012 года – первая за почти 20 лет роль Крис Эванса на ТВ.

Криминальная драма будет насчитывать 8 эпизодов и расскажет об Энди Барбере, помощнике адвоката, расследующем убийство 14-летнего мальчика; герой обнаруживает, что главный подозреваемый – его собственный сын. Крис Эванс не только сыграет главную роль, но и выступит исполнительным продюсером сериала. Сценаристом же и шоураннером будет Марк Бомбэк ("Росомаха: Бессмертный", "Планета обезьян: Революция").

В последний раз Криса Эванса на ТВ можно было наблюдать аж в 2000 году – в сериале "Противоположный пол" (Opposite Sex), который выходил в эфир на Fox в течение всего лишь 1 сезона летом 2000.