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Макс Сосновский из сериалити "Киев днем и ночью" женится

Макс Сосновский
10:35 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: Instagram

Новости культуры: Макс Сосновский сделал предложение героине сериалити "Киев днем и ночью".

В свежем выпуске сериалити Киев днем и ночью творятся нешуточные страсти. Кто бы мог подумать, но экс-участник шоу "Топ-модель по-украински", он же Макс Сосновский, женится!

Instagram-отношения Насти и Макса начались совсем недавно. Парень понял, что с помощью симпатичной напарницы он может рекламировать на своей страничке еще больше товаров. А Настя надеется, что суррогат отношений перерастет в реальную любовь.

"Пусть пока что это только игра. Но у нас в селе был случай: Надя со Степаном фиктивно поженились, чтобы его в армию не забрали. А теперь у них и дети, и куры, и дом – все есть. Так что может и у нас с Максом все получится", - признается девушка.

Счастливая развязка случилась даже быстрее, чем думала Настя. Через пару дней после начала Insta-отношений Макс ворвался к ней в комнату и стал на одно колено."Настя, ты самое прекрасное создание, которое я встречал. Ты выйдешь за меня?"

От счастья у Насти остановилось дыхание. Неужели все ее мечты стали явью?

"Боже, какая я счастливая! Даже не знаю, что сказать. У меня дар речи пропал. Я в шоке! Так долго этого ждала. И тут... Это так мило, еще и колечко такое красивое!"

Правда, счастье девушки длилось недолго. Оказалось, что предложение руки и сердца Макс сделал для рекламы ювелирного бренда

"Ко мне постучался новый заказчик. Я решил сделать для него максимально креативное видео. Заказчик крутой – и реклама получится крутая! Если им понравится наш ролик, то у нас с Настей будет контракт на пиар ювелирных изделий. Круто же!" Настя креатив Физрука не оценила. Ведь приняла его предложение за чистую монету. Так что вместо свадьбы Insta-пару ждал разрыв.

 

 

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