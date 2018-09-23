Захватывающий трейлер украинского фильма ужасов "Лысая гора" (Видео)

Режиссером фильма ужасов, который получил название "Лысая гора", стал Роман Перфильев. События хоррора, соответсвенно, разворачиваются в Киеве на Лысой горе. Главные роли сыграли Мария Моторная, Дмитрий Симоненко, Аника Кин и Кирилл Цуканов. Майя не может пережить мистическое исчезновение своей матери на Лысой Горе. Случайное знакомство с парнем побуждает девушку пойти на зловещее место, где ей придется противостоять потусторонним силам. Одно неприятное событие заставляет Майю прятаться от едва знакомого парня. Заблудившись, она понимает, что не зря всегда боялась подняться на загадочную гору. Ведь несколько лет назад именно здесь, при неизвестных обстоятельствах исчезла ее мать. Премьера украинского фильма ужасов "Лысая гора" состоится 4 октября 2018 года.