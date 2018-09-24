Мы предлагаем вам узнать историю создания первого Терминатора и познакомиться с редкими архивными фотографиями со съемочной площадки.

Культовый голливудский фильм «Терминатор» с не менее легендарным актером Арнольдом Шварценеггером постепенно уходит в историю мирового кино, но любят и смотрят его и по сей день. Этот фильм стал замечательным примером того, как и за небольшие по голливудским меркам деньги можно сделать добротный фантастический фильм, который будут пересматривать еще десятки лет. Мы предлагаем вам узнать историю создания первого Терминатора и познакомиться с редкими архивными фотографиями со съемочной площадки.