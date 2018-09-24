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В сети показали первое превращение нового Джокера (Видео)

Хоакин Феникс
10:09 Сегодня Телеграф
zn.ua

Новости культуры: Новый фильм выйдет на экраны в октябре 2019 года.

Режиссер Тодд Филиппс опубликовал видео, на котором можно увидеть Хоакина Феникса в образе Джокера, роль которого он исполнит в одноименном фильме.

На видео Феникс стоит лицом к камере, затем он едва улыбается, а камера показывает его в образе клоуна, но не со стандартными для Джокера белым лицом и зелеными волосами.

Ожидается, что бюджет фильма составит 55 миллионов долларов. Он расскажет о том, как Джокер стал главным врагом Бэтмена. По словам представителей студии, картина будет отображать "развитие человека, отвергнутого обществом" и будет "не только исследованием его характера, но и гораздо более широким повествованием".

Сценарий ленты написали совместно Филлипс и Скотт Силевр, который работал на "Восьмой милей". Отмечается, что идея малобюджетного фильма о злодее из комиксов принадлежит Фениксу, озвучил эту идею своему агенту.

Кроме того, Warner Bros. возможно также выпустит другой фильм о Джокере, главную роль в котором исполнит Джаред Лето, который уже играл злодея в картине "Отряд самоубийц". Ранее Лето заявлял о том, что во время работы над "Отрядом самоубийц" было снято столько сцен с участием Джокера, что их может хватить на отдельную картину.

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