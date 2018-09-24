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В сети показали новую версию куклы Чаки

Кукла Чаки
11:07 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: absolutte.io

Новости культуры: Новую ленту снимут продюсеры первой и второй частей фильма “Оно” Сет Грэм-Смит и Дэвид Катценберг.

Как известно, в ближайшем будущем на экраны вернется давно известный всем персонаж - кукла-убийца Чаки.

Киностудия Orion Pictures, которая и занимается возрождением известной в прошлом серии фильмов ужасов, посвященных кукле-убийце Чаки, на своей официальной страничке в Twitter презентовала новый дизайн главного персонажа.

"Хотите поиграть? Ваш лучший друг прошел процедуру апдейта", - сообщается в подписи к снимку. Кукла действительно стала выглядеть более современней. Однако, несмотря на изменения в облике, любовь к кухонным предметам у Чаки осталась до сих пор.

Напомним, первый полнометражный фильм о кукле Чаки, в которую вселилась душа погибшего убийцы, был выпущен 1988 году, после этого на экранах появились 6 фильмов, последний из которых вышел в 2017. Все части франшизы рассказывали о кукле, в которую вселилась душа серийного убийцы.

Однако, сообщается, что авторы новой версии намерены изменить причину превращения безобидной игрушки в опасного маньяка.

Инсайдеры уверяют, что смертельно опасная метаморфоза произойдет не в результате того, что в куклу вселится душа смертельно раненного маньяка, а из-за критического сбоя в программном обеспечении. Якобы программный код высокотехнологичной игрушки будет взломан, и именно поэтому она обретет сознание, получит способность учиться, и в ней пробудится жажда убийства.

В обновленной версии старого фильма ужасов главными персонажами картины станет группа современных подростков. О чем именно будет рассказывать сюжет ленты, пока неизвестно. Также не сообщается и дата релиза фильма, однако ожидается, что премьера состоится в 2019 году.

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Новости культуры, Кукла Чаки, Новая версия, Новая кукла Чаки, Новый фильм, Фильм ужасов.
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