День Независимости Украины

Новости кино

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 24.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Премьер Гройсман показал обновленную стратегически важную трассу
Премьер Гройсман показал обновленную стратегически важную трассу
Новости: Украинские корабли не платили за проход под Крымским мостом
Украинские корабли не платили за проход под Крымским мостом
Новости: ФИФА назвала лучшего игрока 2018 года
ФИФА назвала лучшего игрока 2018 года
Новости: Кейт Миддлтон с мужем и детьми посетила свадьбу подруги
Кейт Миддлтон с мужем и детьми посетила свадьбу подруги
X

Главные кинопремьеры: что посмотреть в кино на этой неделе (Видео)

Тайна дома с часами
22:45 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: Скриншот

Новости культуры: Кто не успел посмотреть все кинопремьеры на прошлой неделе – у вас еще все впереди.

С 27 сентября в кино можно посмотреть шесть новых премьер: американский детский анимационный фильм, криминальный триллер с Кейт Бланшетт в главной роли, украинскую комедию, комедийный боевик с Мелиссой МакКарти, а также криминальный боевик со звездой сериала "Сыны анархии".

"Смолфут"

Это мультфильм об одном умном йети по имени Миго. Однажды он случайно натыкается на человека, которого считают выдумкой. Теперь Миго может сделать настоящие открытие и показать всем смолфутам – коротконожку. Общественность, конечно же, в панике и растерянности, ведь оказывается, что совсем рядом с ними живут другие существа. Пока старейшины размышляют, у Миго возрастают шансы на романтические отношения с самой красивой девушкой среди йети.

"Тайна дома с часами"

Главному герою Льюису Барнавельту всего 10 лет и он совершенно обычный мальчишка. Потеряв родителей Льюис переезжает жить в Мичиган к своему дяде Джонатану. Тот несколько странноват, ведь вместе с соседкой – миссис Циммерман – живут в доме, где полным-полно часов. Дядя Джонатан открывает мальчику загадочный мир магии, теперь ребенок понимает, что родственник живет среди монстров и невероятных историй. Вскоре Льюис понимает, что не лишен таланта мага. Однажды злой волшебник Исаак Изард захотел погрузить мир в Апокалипсис, создав для этого специальные часы. Часовой механизм не простой – он отсчитывает время, которое осталось до наступления хаоса.

"Благородные бродяги"

Украинский ильм – смешная история о бродягах – Боде и Миреке, которые живут в предвоенном Львове. В своей жизни они одинаково любят: родной город, женщин и шутки. Друзья делают все, чтобы сделать свою жизнь ярче, насытить ее интересными событиями. Неожиданно львовяне становятся опекунами девочки Хрысти. С этого момента сюжет ленты закручивается с новой силой.

"Игрушки для взрослых"

В Лос-Анджелесе происходит много чудес, например, здесь бок о бок живут люди и живые куклы. В городе происходят жуткие убийства звезд популярного телешоу. Это дело расследуют двое: он – брутальный полицейский – кукла, она – настоящая женщина-коп. Каждый из детективов харизматичен и умен. Именно этим двум и суждено будет раскрыть преступление, словить жестоких убийц в странном городе...

"Мотылек"

Главный герой Анри Шарьер – лучший вскрыватель сейфов, носит на груди большую татуировку в виде мотылька. У преступника есть все: деньги, уважение, любимая женщина. Однажды жизнь мужчины переворачивается с ног на голову – его обвиняют в убийстве и помещают в самую опасную тюрьму в мире.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Благородные бродяги, Кинопремьеры, Кинопрокат, Смолфут, Тайна дома с часами.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Захватывающий трейлер украинского фильма ужасов "Лысая гора" (Видео) Вышел новый тизер третьего сезона сериала "Сорвиголова" (Видео) Гвендолин Кристи поделилась мыслями о ее последней роли в сериале "Игра престолов"

Последние новости

На Львовщине произошла ротация канадской военной операции "Unifier" Анита Луценко показала в Instagram, как выглядела с избыточным весом Шевченко вызвал всех легионеров в сборную Украины
Сегодня читают
01 В Украину идут заморозки
02 Кличко или Поветкин: Джошуа рассказал, против кого было сложнее боксировать
03 "Промах сезона": английские СМИ оценили игру Ярмоленко против Челси
04 Лукашенко: Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной
05 "Зевнул один удар": Лебедев о бое Джошуа - Поветкин
Новости сегодня
22:48 В Карпатах зафиксировали первый снег
22:41 США осведомлены о командирах, структуре и численности войск РФ на Донбассе
22:33 Нетаньяху предупредил Путина о напряженности на Ближнем Востоке
22:25 Минута смеха: забавные комиксы для отличного настроения
22:24 Появились первые жалобы пользователей на дисплей iPhone Xs
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ГСЧС предупреждает украинцев: Сразу после дождей ударят заморозки
В Украину идут заморозки
Новости: Супрун напомнила, какие лекарства можно получить бесплатно
Супрун напомнила, какие лекарства можно получить бесплатно
Новости: Сенцов: Раньше у меня всегда был план, а сейчас я в тупике
Сенцов: Раньше у меня всегда был план, а сейчас я в тупике
Новости: Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 21 серию онлайн (Видео)
Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 21 серию онлайн (Видео)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь