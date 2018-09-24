Главные кинопремьеры: что посмотреть в кино на этой неделе (Видео)

С 27 сентября в кино можно посмотреть шесть новых премьер: американский детский анимационный фильм, криминальный триллер с Кейт Бланшетт в главной роли, украинскую комедию, комедийный боевик с Мелиссой МакКарти, а также криминальный боевик со звездой сериала "Сыны анархии".

"Смолфут"

Это мультфильм об одном умном йети по имени Миго. Однажды он случайно натыкается на человека, которого считают выдумкой. Теперь Миго может сделать настоящие открытие и показать всем смолфутам – коротконожку. Общественность, конечно же, в панике и растерянности, ведь оказывается, что совсем рядом с ними живут другие существа. Пока старейшины размышляют, у Миго возрастают шансы на романтические отношения с самой красивой девушкой среди йети.

"Тайна дома с часами"

Главному герою Льюису Барнавельту всего 10 лет и он совершенно обычный мальчишка. Потеряв родителей Льюис переезжает жить в Мичиган к своему дяде Джонатану. Тот несколько странноват, ведь вместе с соседкой – миссис Циммерман – живут в доме, где полным-полно часов. Дядя Джонатан открывает мальчику загадочный мир магии, теперь ребенок понимает, что родственник живет среди монстров и невероятных историй. Вскоре Льюис понимает, что не лишен таланта мага. Однажды злой волшебник Исаак Изард захотел погрузить мир в Апокалипсис, создав для этого специальные часы. Часовой механизм не простой – он отсчитывает время, которое осталось до наступления хаоса.

"Благородные бродяги"

Украинский ильм – смешная история о бродягах – Боде и Миреке, которые живут в предвоенном Львове. В своей жизни они одинаково любят: родной город, женщин и шутки. Друзья делают все, чтобы сделать свою жизнь ярче, насытить ее интересными событиями. Неожиданно львовяне становятся опекунами девочки Хрысти. С этого момента сюжет ленты закручивается с новой силой.

"Игрушки для взрослых"

В Лос-Анджелесе происходит много чудес, например, здесь бок о бок живут люди и живые куклы. В городе происходят жуткие убийства звезд популярного телешоу. Это дело расследуют двое: он – брутальный полицейский – кукла, она – настоящая женщина-коп. Каждый из детективов харизматичен и умен. Именно этим двум и суждено будет раскрыть преступление, словить жестоких убийц в странном городе...

"Мотылек"

Главный герой Анри Шарьер – лучший вскрыватель сейфов, носит на груди большую татуировку в виде мотылька. У преступника есть все: деньги, уважение, любимая женщина. Однажды жизнь мужчины переворачивается с ног на голову – его обвиняют в убийстве и помещают в самую опасную тюрьму в мире.