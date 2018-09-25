Умер один из создателей "Звездных войн"

Кинорежиссер и продюсер фильмов "Звездные войны. Эпизод 4: Новая надежда" и "Звездные войны: Эпизод 5 - Империя наносит ответный удар" Гэри Куртц умер на 79-м году жизни.

Семья Куртца сообщила, что он скончался от рака в воскресенье в Лондоне. Родственники, делая заявление о печальном событии, отметили, что деятельность Куртца охватывает не только кинопроизводство, но и фотографию, а также музыку.

"Он был добрым, сострадательным человеком. Он хотел преумножать чудо в этом мире, поэтому выбрал кино основным видом искусства для реализации этой цели", – поделились родственники продюсера.

Кинокомпания Lucasfilm также сообщила о кончине Куртца. "Гари Куртц, легендарный продюсер «Звездных войн» (1977) и "Империя наносит ответный удар" (1980), скончался в воскресенье, 23 сентября. Чрезвычайно талантливый и умный человек, Lucasfilm будет очень скучать по Куртцу, и мы запомним его большой вклад в "Звездные войны", - говорится в заявлении компании на сайте кинофраншизы Star Wars.

Кинорежиссер и продюсер Гэри Куртц родился в 1940 году в Лос-Анджелесе. Наибольшую популярность Гэри Курц приобрел благодаря своей работе над фильмами "Американские граффити", "Звездные войны. Эпизод 4: Новая надежда", "Звездные войны: Эпизод 5 - Империя наносит ответный удар". Отмечается, что его картина "Американские граффити" (1973) была номинирована на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм".