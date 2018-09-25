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На этой неделе в Украине откроется Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов

Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов
10:57 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: focus.ua

Новости культуры: В четверг, 27 сентября, в Украине стартует 21-й Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов.

27 сентября в Украине начинается самый интерактивный Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов, в рамках которого принять участие в выборе лучшей короткометражки года может каждый зритель.

В этом году ежегодный киносмотр пройдет 21-й раз и объединит любителей короткого метра на показах в 350 городах на шести континентах. Украинцы уже в двенадцатый раз приобщаются к зрителям по всему миру и участвуют в выборе фильма-победителя, а также лучшей актерской работы.

В шорт-лист 2018 вошло девять фильмов: Lacrimosa (Австрия), Хищник (Канада), Домашний покупатель (США), Кто-то (Германия), Она (Косово), Пожар в Картон-сити (Новая Зеландия), Шушутаж (Венгрия), Голова в мешке и Два незнакомца, которые встречаются пять раз (Великобритания). Премьеры большинства фильмов-финалистов состоялись на престижных мировых кинофестивалях - в Берлине, Торонто, Трайбеке и других. Организаторы фестиваля получили 1565 заявок из 73 стран.

"Двадцать лет назад я основал Манхэттенский кинофестиваль короткометражных фильмов - прижал экран к грузовику в Маленькой Италии, Нью-Йорк, на показе было около 200 человек. Этот проект всегда строился вокруг прекрасных фильмов, отличных мест и благодарной аудитории. Именно эта комбинация делает его одним из крупнейших фестивалей короткометражных фильмов в мире. Я так горжусь им, потому что его создала именно публика", - рассказывает основатель фестиваля Николас Месон.

В Украине организатором Maнхеттенского фестиваля выступает компания Артхаус Трафик. Фестиваль проходит в кинотеатрах с 27 сентября по 7 октября. 25 сентября в столичном кинотеатре Планета кино (ТРЦ Блокбастер) состоится премьерный показ.

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Новости культуры, Кинотеатр, Кинофестиваль, Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов, Николас Месон, Фильмы.
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